Температура воздуха в Московском регионе будет повышаться в течение недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве и Подмосковье будет повышаться в течение недели. Об этом RT заявила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В какие-то дни без осадков, а в какие-то стоит ждать локальные кратковременные дожди. Но температура воздуха начнет повышаться", – сказала синоптик.

По ее словам, ночи также станут теплее. В частности, предстоящей ночью в столице ожидается 13–15 градусов, по области – 10–15 градусов. Дневная температура в Москве окажется в пределах от 21 до 23 градусов, в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.

"К 5 июня температура в Москве ожидается на уровне 25 градусов, а по области – 22–27 градусов", – отметила Позднякова и уточнила, что к 7 июня воздух в столичном регионе может прогреться до 28 градусов.

Ранее специалист рассказала, что в столице все чаще происходят неблагоприятные погодные явления из-за климатических условий. Например, среднегодовая температура воздуха в городе выросла на 3 градуса, а зимы стали мягче. Более того, лето в Москве стало более теплым, а волны жары приходят все чаще.