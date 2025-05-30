Ученые предупредили о риске исчезновения снежных зим в России

Россия может остаться без снежных зим – с таким прогнозом выступили специалисты Гидрологического института. По их данным, потепление в стране происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру.

Изменения климата уже приводят к снижению количества снега, увеличению водности рек и озер, а также росту числа погодных аномалий. Все чаще фиксируются ливни, ураганы, торнадо и лесные пожары.

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