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30 мая, 09:45

Общество

Ученые предупредили о риске исчезновения снежных зим в России

Ученые предупредили о риске исчезновения снежных зим в России

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Россия может остаться без снежных зим – с таким прогнозом выступили специалисты Гидрологического института. По их данным, потепление в стране происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру.

Изменения климата уже приводят к снижению количества снега, увеличению водности рек и озер, а также росту числа погодных аномалий. Все чаще фиксируются ливни, ураганы, торнадо и лесные пожары.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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