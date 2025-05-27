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27 мая, 11:15

Общество

Зрителям Москвы 24 предложили поделиться кадрами города в рубрике "Что вообще происходит"

Зрителям Москвы 24 предложили поделиться кадрами города в рубрике "Что вообще происходит"

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Желающие могут прислать необычные кадры и получить шанс выиграть ценные призы.

Видео принимаются в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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