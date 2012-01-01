Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 19:45

Общество
Главная / Истории /

Психиатр Фимкин: избыток кофе и дефицит сна могут вызвать повышенную тревожность

Мысль не остановить: почему возникает постоянная тревожность

Постоянное беспокойство может быть вызвано дефицитом сна или переизбытком кофе. Однако иногда повышенное волнение сигнализирует о серьезном расстройстве. Подробнее об этом рассказал врач-психиатр Степан Фимкин в программе "Доктор 24".

Следить за образом жизни


Фото: depositphotos/xecsion@mail.ru

Во время сна мозг успевает обработать полученную за день информацию, но, если ночного отдыха недостаточно, это может спровоцировать тревожность, рассказал Степан Фимкин.

Если день был беспокойным и мы тревожились из-за работы или личных дел, а потом мало спали, такое состояние переходит в следующие сутки. Плюс ко всему биоритмы не успевают восстановиться.
Степан Фимкин
врач-психиатр

К тому же многие злоупотребляют кофе, который усиливает тревожное состояние. Из-за него сердцебиение учащается, поэтому волнение только нарастает. Более того, кофеиносодержащие напитки могут даже спровоцировать паническую атаку, поэтому их лучше пить с утра, не более одной или двух чашек, добавил врач.

Также влияет на внутреннее состояние гипертиреоз – нарушение работы щитовидной железы. Заболевание делает человека более активным, что истощает организм и провоцирует тревожность.

"Следовательно, щитовидную железу надо брать на контроль, сдавать анализы (ТТГ, Т3, Т4), наблюдаться у профильных специалистов – эндокринологов", – посоветовал эксперт.

Тревожное расстройство

Фото: depositphotos/fizkes

Иногда развивается тревожное расстройство, то есть беспокойство на ровном месте, когда ничего не предвещает беды, отметил Фимкин.

В таком случае пациент внезапно начинает тревожиться, думая, выключил ли он утюг и так далее. Затем он раскручивает эту мысль и гипертрофирует свое волнение. В таком случае нужно обратиться к специалисту.
Степан Фимкин
врач-психиатр

Некоторые для большего спокойствия употребляют пустырник и валериану. Однако они помогают только при ситуативной тревожности, а не психическом расстройстве, заключил Фимкин.

Читайте также


обществоистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика