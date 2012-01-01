Психиатр Фимкин: избыток кофе и дефицит сна могут вызвать повышенную тревожность

Постоянное беспокойство может быть вызвано дефицитом сна или переизбытком кофе. Однако иногда повышенное волнение сигнализирует о серьезном расстройстве. Подробнее об этом рассказал врач-психиатр Степан Фимкин в программе "Доктор 24".
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Во время сна мозг успевает обработать полученную за день информацию, но, если ночного отдыха недостаточно, это может спровоцировать тревожность, рассказал Степан Фимкин.
К тому же многие злоупотребляют кофе, который усиливает тревожное состояние. Из-за него сердцебиение учащается, поэтому волнение только нарастает. Более того, кофеиносодержащие напитки могут даже спровоцировать паническую атаку, поэтому их лучше пить с утра, не более одной или двух чашек, добавил врач.
Также влияет на внутреннее состояние гипертиреоз – нарушение работы щитовидной железы. Заболевание делает человека более активным, что истощает организм и провоцирует тревожность.
"Следовательно, щитовидную железу надо брать на контроль, сдавать анализы (ТТГ, Т3, Т4), наблюдаться у профильных специалистов – эндокринологов", – посоветовал эксперт.
Тревожное расстройство
Иногда развивается тревожное расстройство, то есть беспокойство на ровном месте, когда ничего не предвещает беды, отметил Фимкин.
Некоторые для большего спокойствия употребляют пустырник и валериану. Однако они помогают только при ситуативной тревожности, а не психическом расстройстве, заключил Фимкин.