Врач Лебедева: сонный паралич появляется при повышенной тревожности и мигрени

Сонный паралич пугает галлюцинациями и неспособностью пошевелиться. Как быстро вывести тело из такого состояния, рассказала врач-сомнолог, эндокринолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева в программе "Доктор 24".
Страшные сюжеты
Сонный паралич – это парасомния, то есть определенное нарушение при пробуждении. В таком состоянии человек уже не спит, но его мышцы все еще парализованы, рассказала Дарья Лебедева.
Явление врач объяснила тем, что во второй половине ночи человек видит сны (REM-фаза) и, чтобы тело не повторяло те же действия, что и во сне, мышцы парализуются.
"И бывает и так, что человек уже проснулся, но все еще не может двигаться", – объяснила сомнолог.
Периодичность парасомнии может быть разной: у кого-то она возникает каждую ночь, а у других – раз в год, месяц или вообще никогда, добавила специалист.
Кто в зоне риска
Сонный паралич часто возникает из-за наследственности, когда родственники сталкивались с тем же нарушением или страдали от хождения или разговоров во сне.
Врач добавила, что пациенты, склонные к тревожности, чаще остальных сталкиваются с сонным параличом.
Парасомния также может начинаться при мигренях, тревожном расстройстве или депрессии. Иногда патологию путают с апноэ сна или панической атакой, предупредила специалист.
"Паралич сна проходит через 20–30 секунд. В таком состоянии рекомендуется спокойно и глубоко дышать животом, делая долгий выдох. Также можно попробовать пошевелить пальцами ног, даже если плохо получается. Такое "заземление" быстрее приводит тело в норму. Плюс можно подвигать языком. Еще лучше – закрыть глаза и спокойно дышать", – посоветовала сомнолог.
Чтобы избежать сонного паралича, следует засыпать и вставать в одинаковое время, спать достаточное количество часов, уменьшить количество потребляемого кофеина и больше отдыхать, подытожила Лебедева.