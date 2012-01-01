Врач Лебедева: сонный паралич появляется при повышенной тревожности и мигрени

Сонный паралич пугает галлюцинациями и неспособностью пошевелиться. Как быстро вывести тело из такого состояния, рассказала врач-сомнолог, эндокринолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами президента РФ Дарья Лебедева в программе "Доктор 24".

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Сонный паралич – это парасомния, то есть определенное нарушение при пробуждении. В таком состоянии человек уже не спит, но его мышцы все еще парализованы, рассказала Дарья Лебедева.





Дарья Лебедева врач-сомнолог, эндокринолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами президента РФ Паралич может напугать, так как он нередко сопровождается зрительными и слуховыми галлюцинациями. Вокруг могут летать какие-то монстры, но при этом нет возможности даже закричать.

Явление врач объяснила тем, что во второй половине ночи человек видит сны (REM-фаза) и, чтобы тело не повторяло те же действия, что и во сне, мышцы парализуются.

"И бывает и так, что человек уже проснулся, но все еще не может двигаться", – объяснила сомнолог.

Периодичность парасомнии может быть разной: у кого-то она возникает каждую ночь, а у других – раз в год, месяц или вообще никогда, добавила специалист.

Кто в зоне риска

Сонный паралич часто возникает из-за наследственности, когда родственники сталкивались с тем же нарушением или страдали от хождения или разговоров во сне.





Дарья Лебедева врач-сомнолог, эндокринолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами президента РФ Также состояние возникает у жителей мегаполисов. Они часто сталкиваются с многозадачностью, страдают от тревожности, отсутствия отдыха и не соблюдают режим дня.

Врач добавила, что пациенты, склонные к тревожности, чаще остальных сталкиваются с сонным параличом.

Парасомния также может начинаться при мигренях, тревожном расстройстве или депрессии. Иногда патологию путают с апноэ сна или панической атакой, предупредила специалист.

"Паралич сна проходит через 20–30 секунд. В таком состоянии рекомендуется спокойно и глубоко дышать животом, делая долгий выдох. Также можно попробовать пошевелить пальцами ног, даже если плохо получается. Такое "заземление" быстрее приводит тело в норму. Плюс можно подвигать языком. Еще лучше – закрыть глаза и спокойно дышать", – посоветовала сомнолог.

Чтобы избежать сонного паралича, следует засыпать и вставать в одинаковое время, спать достаточное количество часов, уменьшить количество потребляемого кофеина и больше отдыхать, подытожила Лебедева.



