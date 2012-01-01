Сомнолог Лебедева раскрыла секреты быстрого засыпания

Известные способы, якобы гарантирующие быстрое засыпание, на самом деле абсолютно неэффективны, а в некоторых случаях даже могут ухудшить качество сна. О том, как уснуть без проблем, рассказала врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог ЦКБ Управления делами Президента РФ Дарья Лебедева в программе "Доктор 24".

Правильные напитки и сложные задачи

Перед сном недостаточно просто считать овец. При современном темпе жизни мозг воспринимает эту задачу как слишком простую, поэтому человек не засыпает, рассказала Дарья Лебедева.





Дарья Лебедева врач-сомнолог, эндокринолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Подобные ритуалы должны быть более сложными. Например, нужно не просто считать овец, а вычитать животных: из 100 – 13, и так далее. Пока вы начнете думать, сколько осталось, мозг решит, что проще заснуть.

Также можно использовать метод визуализации: представить приятное место, например берег моря. Такая практика помогает сместить фокус с тревожных мыслей, добавила врач.

Стакан молока перед сном – тоже неплохой метод, поскольку в напитке содержится триптофан, из которого синтезируется мелатонин – гормон "темноты" и "сна".

"Что касается ромашкового чая, он может немного успокоить. Однако у таких травяных напитков есть побочное действие: они сушат слизистые, что может вызвать жажду во время сна. Кроме того, у чая есть и мочегонный эффект, из-за чего сон будет "рваным", а человек не сможет выспаться. Поэтому можно выпить просто горячей воды: она согреет изнутри, что поможет расслабиться и быстро заснуть", – советует врач.

Подушка решает многое

Если вышеперечисленные способы не помогают заснуть, нужно обратить внимание на подушку. Если она подобрана неправильно, то сделает отдых только хуже. Поэтому при ее выборе рекомендуется присмотреться к анатомическому или ортопедическому изделию. А еще лучше – полежать на нем перед покупкой.



Дарья Лебедева врач-сомнолог, эндокринолог ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Помимо этого, важно вовремя менять подушку и не спать на ней годами.

Также на сон влияет вечерняя активность. Многие ошибочно думают, что утомив организм поздними тренировками, смогут быстрее заснуть. Но это не так: в таком случае задействуется симпатическая нервная система, которая, наоборот, запускается при пробуждении, объяснила врач.

Перед сном рекомендуются спокойные занятия: медитации или растяжки. Это поможет активировать парасимпатическую нервную систему, которая способствует расслаблению и отдыху.