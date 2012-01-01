Кардиолог Грачева развеяла главные мифы о болезнях сердца

В интернете можно найти немало пугающей информации о болезнях сердца, однако не все из этого – правда. Популярные мифы развеяла врач-кардиолог ГКБ им. А. М. Ерамишанцева Валентина Грачева в программе "Доктор 24".

Что указывает на болезнь?

Существует мнение, что о сердечных заболеваниях сигнализирует только боль в груди. Однако одышка при подъеме по лестнице или ускоренной ходьбе, отеки, внезапная и беспричинная усталость тоже указывают на патологию, рассказала Валентина Грачева.





Валентина Грачева врач-кардиолог ГКБ им. А. М. Ерамишанцева Кроме того, некоторые пациенты с патологиями сердца больше не могут выполнять те физические нагрузки, которыми занимались до заболеваний.

Боль при сердечной патологии обычно сжимающая, отдающая в шею, челюсть, левую руку и лопатку. При этом жгучие или щемящие ощущения могут указывать и на развитие других заболеваний, добавила Грачева.

Развеять страхи

В Сети можно найти мнение, что спать на левом боку может быть опасно для сердца. Однако ученые эту информацию опровергли, отметила Валентина Грачева.





Валентина Грачева врач-кардиолог ГКБ им. А. М. Ерамишанцева Множественные исследования подтвердили, что сон на левом боку полезен для сердца. В таком положении улучшаются лимфоотток и кровоснабжение органов, а также работа пищеварительной системы.

Еще один миф – сердце может разорваться от испуга, подчеркнула врач. В то же время выброс гормонов стресса (катехоламины и адреналин) нередко вызывает стрессовую кардиомиопатию, которую еще называют болезнью "разбитого сердца".

"Она сопровождается учащенным сердцебиением, одышкой и интенсивной болью в грудной клетке, вплоть до разрывающей. Пациенты с таким диагнозом зачастую поступают в стационар с подозрением на инфаркт. Однако через три-шесть месяцев сердце восстанавливает свою функцию", – объяснила Грачева.

Другое распространенное заблуждение – высокий пульс опасен. По словам эксперта, у здорового взрослого человека норма варьируется от 60 до 90 ударов в минуту. Во время физической нагрузки же он учащается. У спортсменов пульс в покое может быть даже ниже обычного – от 40 до 50 ударов. А во время беременности показатели могут достигать до 100 ударов в минуту.

По словам врача, все перечисленные проявления считаются нормой. Однако если пульс учащается в спокойном состоянии, стоит обратиться к специалисту.

Мифом является и мнение, что кофе вреден для сердца. На самом же деле исследования показывают, что напиток обладает антиоксидантным действием, рассказала врач.

По ее словам, кофеин немного повышает давление лишь в начале, но потом состояние приходит в норму без вреда для здоровья. Однако важно прислушиваться к своему организму и не злоупотреблять кофеином. Рекомендуется выпивать максимум три-четыре чашки кофе по 200 миллилитров в день, обратила внимание Грачева.

