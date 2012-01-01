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28 марта, 14:16

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Кардиолог Грачева развеяла главные мифы о болезнях сердца

Опасный сон и смерть от испуга: главные мифы о болезнях сердца

В интернете можно найти немало пугающей информации о болезнях сердца, однако не все из этого – правда. Популярные мифы развеяла врач-кардиолог ГКБ им. А. М. Ерамишанцева Валентина Грачева в программе "Доктор 24".

Что указывает на болезнь?

Фото: 123RF/leungchopan

Существует мнение, что о сердечных заболеваниях сигнализирует только боль в груди. Однако одышка при подъеме по лестнице или ускоренной ходьбе, отеки, внезапная и беспричинная усталость тоже указывают на патологию, рассказала Валентина Грачева.

Кроме того, некоторые пациенты с патологиями сердца больше не могут выполнять те физические нагрузки, которыми занимались до заболеваний.
Валентина Грачева
врач-кардиолог ГКБ им. А. М. Ерамишанцева

Боль при сердечной патологии обычно сжимающая, отдающая в шею, челюсть, левую руку и лопатку. При этом жгучие или щемящие ощущения могут указывать и на развитие других заболеваний, добавила Грачева.

Развеять страхи

Фото: 123RF/dedmityay

В Сети можно найти мнение, что спать на левом боку может быть опасно для сердца. Однако ученые эту информацию опровергли, отметила Валентина Грачева.

Множественные исследования подтвердили, что сон на левом боку полезен для сердца. В таком положении улучшаются лимфоотток и кровоснабжение органов, а также работа пищеварительной системы.
Валентина Грачева
врач-кардиолог ГКБ им. А. М. Ерамишанцева

Еще один миф – сердце может разорваться от испуга, подчеркнула врач. В то же время выброс гормонов стресса (катехоламины и адреналин) нередко вызывает стрессовую кардиомиопатию, которую еще называют болезнью "разбитого сердца".

"Она сопровождается учащенным сердцебиением, одышкой и интенсивной болью в грудной клетке, вплоть до разрывающей. Пациенты с таким диагнозом зачастую поступают в стационар с подозрением на инфаркт. Однако через три-шесть месяцев сердце восстанавливает свою функцию", – объяснила Грачева.

Другое распространенное заблуждение – высокий пульс опасен. По словам эксперта, у здорового взрослого человека норма варьируется от 60 до 90 ударов в минуту. Во время физической нагрузки же он учащается. У спортсменов пульс в покое может быть даже ниже обычного – от 40 до 50 ударов. А во время беременности показатели могут достигать до 100 ударов в минуту.

По словам врача, все перечисленные проявления считаются нормой. Однако если пульс учащается в спокойном состоянии, стоит обратиться к специалисту.

Мифом является и мнение, что кофе вреден для сердца. На самом же деле исследования показывают, что напиток обладает антиоксидантным действием, рассказала врач.

По ее словам, кофеин немного повышает давление лишь в начале, но потом состояние приходит в норму без вреда для здоровья. Однако важно прислушиваться к своему организму и не злоупотреблять кофеином. Рекомендуется выпивать максимум три-четыре чашки кофе по 200 миллилитров в день, обратила внимание Грачева.

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