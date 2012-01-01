Психолог Лысакова перечислила вечерние привычки, которые нарушают сон

При проблемах со сном ощущение усталости возникает даже утром. Какие вечерние привычки портят ночной отдых, рассказала кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в программе "Доктор 24".

Популярные ошибки

Перед сном лучше не заниматься спортом: это будоражит симпатическую нервную систему. В противном случае есть риск или заснуть не сразу, или вообще не лечь спать, рассказала Анастасия Лысакова.





Анастасия Лысакова кандидат психологических наук Если все же есть необходимость заняться спортом вечером, нужно делать это до отказа, чтобы устать и сразу захотеть спать. Но лучше постараться перенести физическую активность на утро.

Также не стоит смотреть фильмы и сериалы, которые вызывают слезы или агрессию и тем самым раскачивают нервную систему. Допустимо разве что кино, которое помогает отвлечься от рутины и повседневных забот.

"Однако все же рекомендуется выключать телевизор или гаджет, так как свет от них мешает заснуть глубоко и нарушает циркадные ритмы", – отметила эксперт.

Еще рекомендуется заканчивать прием пищи за два-три часа до ночного отдыха. Плюс не стоит пить много воды – это приводит к отечности и частым походам в уборную, добавила специалист.

Полезные вечерние ритуалы

Для качественного глубокого сна вечером стоит принять ванну с солью или постоять под теплым расслабляющим душем, отметила Лысакова.





Анастасия Лысакова кандидат психологических наук Это своего рода ритуал: во время водных процедур важно думать, что мы смываем с себя информационную грязь и накопленный за день негатив.

При этом соль для ванн лучше использовать активным людям, нежели флегматикам или меланхоликам. Дело в том, что первым важно успокоиться и замедлиться, а другим подобные вспомогательные средства не нужны, добавила психолог.

