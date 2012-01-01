Психолог Лысакова перечислила вечерние привычки, которые нарушают сон

При проблемах со сном ощущение усталости возникает даже утром. Какие вечерние привычки портят ночной отдых, рассказала кандидат психологических наук Анастасия Лысакова в программе "Доктор 24".
Популярные ошибки
Перед сном лучше не заниматься спортом: это будоражит симпатическую нервную систему. В противном случае есть риск или заснуть не сразу, или вообще не лечь спать, рассказала Анастасия Лысакова.
Также не стоит смотреть фильмы и сериалы, которые вызывают слезы или агрессию и тем самым раскачивают нервную систему. Допустимо разве что кино, которое помогает отвлечься от рутины и повседневных забот.
"Однако все же рекомендуется выключать телевизор или гаджет, так как свет от них мешает заснуть глубоко и нарушает циркадные ритмы", – отметила эксперт.
Еще рекомендуется заканчивать прием пищи за два-три часа до ночного отдыха. Плюс не стоит пить много воды – это приводит к отечности и частым походам в уборную, добавила специалист.
Полезные вечерние ритуалы
Для качественного глубокого сна вечером стоит принять ванну с солью или постоять под теплым расслабляющим душем, отметила Лысакова.
При этом соль для ванн лучше использовать активным людям, нежели флегматикам или меланхоликам. Дело в том, что первым важно успокоиться и замедлиться, а другим подобные вспомогательные средства не нужны, добавила психолог.