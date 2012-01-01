Врач Кулешов назвал главные причины частых ночных пробуждений

Работа в ночные смены, переедания, сбой в работе щитовидной железы и другие причины провоцируют частые ночные пробуждения. Как улучшить качество сна, рассказал врач общей практики, заведующий отделением помощи на дому ГБУЗ ГП № 220 ДЗМ Роман Кулешов в программе "Доктор 24".
Причины
Стресс – одна из причин частых ночных пробуждений. Переживания перевозбуждают нервную систему, поэтому мозг работает достаточно активно. В таком состоянии человеку сложно заснуть и не просыпаться посреди ночи, рассказал Роман Кулешов.
Нарушения работы щитовидной железы тоже влияют на качество сна. Когда гормоны синтезируются в больших количествах, сердцебиение ускоряется. Это приводит к высокому давлению и тахикардии.
Ночные пробуждения также нередко возникают из-за синдрома апноэ сна, который сопровождается храпом и остановкой дыхания. При этом пациент может не замечать патологию, поэтому не знает о проблеме.
Употреблять пищу в больших количествах за полчаса до сна тоже не рекомендуется. Поздний ужин ухудшается качество ночного отдыха, добавил врач.
Последствия и профилактика
Прерывистый сон чреват развитием сахарного диабета, который возникает из-за сбоев в углеводном обмене.
Чтобы улучшить качество сна, необходимо ложиться спать в период выработки мелатонина. Гормон вызывает сонливость и синтезируется примерно с 22:00 до полуночи, однако врач советует засыпать до 23:00.
Также за час до сна нужно отказаться от просмотра телевизора и использования гаджетов, так как голубое свечение от экранов активизирует головной мозг. Помимо этого, нужно спать в тишине и с открытой форточкой, так как свежий воздух улучшает сон.
Важно отметить, что кровать должна быть именно тем местом, где человек спит, а не занимается другими делами. Поэтому использовать гаджеты или читать книги нужно сидя на диване, подытожил Роман Кулешов.