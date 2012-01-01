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03 марта, 19:29

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Врач Кулешов назвал главные причины частых ночных пробуждений

Беспокойные ночи: в чем причины частых пробуждений

Работа в ночные смены, переедания, сбой в работе щитовидной железы и другие причины провоцируют частые ночные пробуждения. Как улучшить качество сна, рассказал врач общей практики, заведующий отделением помощи на дому ГБУЗ ГП № 220 ДЗМ Роман Кулешов в программе "Доктор 24".

Причины

Фото: 123RF/pressmaster

Стресс – одна из причин частых ночных пробуждений. Переживания перевозбуждают нервную систему, поэтому мозг работает достаточно активно. В таком состоянии человеку сложно заснуть и не просыпаться посреди ночи, рассказал Роман Кулешов.

Следующая причина – нарушение циркадных ритмов. Так часто бывает после долгих перелетов, когда меняются местами день и ночь. Также этому подвержены люди, которые работают в ночные смены.
Роман Кулешов
врач общей практики, заведующий отделением помощи на дому ГБУЗ ГП № 220 ДЗМ

Нарушения работы щитовидной железы тоже влияют на качество сна. Когда гормоны синтезируются в больших количествах, сердцебиение ускоряется. Это приводит к высокому давлению и тахикардии.

Ночные пробуждения также нередко возникают из-за синдрома апноэ сна, который сопровождается храпом и остановкой дыхания. При этом пациент может не замечать патологию, поэтому не знает о проблеме.

Употреблять пищу в больших количествах за полчаса до сна тоже не рекомендуется. Поздний ужин ухудшается качество ночного отдыха, добавил врач.

Последствия и профилактика

Фото: 123RF/arseniipalivoda

Прерывистый сон чреват развитием сахарного диабета, который возникает из-за сбоев в углеводном обмене.

Ученые провели исследование, где сравнивали пятичасовой и девятичасовой сон. Выяснилось, что во время пятичасового сна вероятность развития сахарного диабета повысилась в 2,9 раза.
Роман Кулешов
врач общей практики, заведующий отделением помощи на дому ГБУЗ ГП № 220 ДЗМ

Чтобы улучшить качество сна, необходимо ложиться спать в период выработки мелатонина. Гормон вызывает сонливость и синтезируется примерно с 22:00 до полуночи, однако врач советует засыпать до 23:00.

Также за час до сна нужно отказаться от просмотра телевизора и использования гаджетов, так как голубое свечение от экранов активизирует головной мозг. Помимо этого, нужно спать в тишине и с открытой форточкой, так как свежий воздух улучшает сон.

Важно отметить, что кровать должна быть именно тем местом, где человек спит, а не занимается другими делами. Поэтому использовать гаджеты или читать книги нужно сидя на диване, подытожил Роман Кулешов.

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