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28 февраля, 13:07

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Терапевт Алиева рассказала, кому противопоказаны адаптогены

Вспомогательная мера: что такое адаптогены и как их принимать

Адаптогены – это группа препаратов природного происхождения, которые помогают поддержать организм при болезни и в сложных ситуациях. Кому они противопоказаны, рассказала врач-терапевт Севинч Алиева в программе "Доктор 24".

Свойства препаратов

Фото: 123RF/JanPietruszk

Адаптогены часто представлены в форме таблеток, жидкостей, настоек и леденцов. Некоторые из них (например экстракт родиолы) хорошо помогают справляться со стрессом, рассказала Севинч Алиева.

Кроме того, при переутомлении, низком давлении и невыраженной бессоннице можно принимать женьшень в дозировке до 20 капель один-три раза в день, отметила врач.

Адаптогены также способны повысить уровень энергии, когда она нужна для занятий спортом или выполнения сложных рабочих задач. В этом хорошо помогает элеутерококк.
Севинч Алиева
врач-терапевт

В то же время адаптогены стоит использовать именно для профилактики заболеваний, а не для их лечения. Например, эхинацея действует как иммуномодулятор, помогая организму бороться с бактериями и вирусами, а лимонник тонизирует и улучшает умственную деятельность, отметила терапевт.

Противопоказания

Фото: 123RF/koldunov

Пациентам с артериальной гипертензией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также беременным и кормящим следует избегать приема адаптогенов. Кроме того, не рекомендуется использовать препараты при хронических и аутоиммунных болезнях, острых состояниях или аллергиях на растительные компоненты.

Важно помнить, что адаптогены (особенно женьшень, лимонник и элеутерококк) могут взаимодействовать с другими лекарствами и вызывать нежелательные реакции, такие как раздражительность или бессонница.
Севинч Алиева
врач-терапевт

Пациентам с тревожными расстройствами тоже лучше не принимать адаптогены, так как средства значительно усугубляют состояние при неправильной дозировке, заключила Алиева.

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