Врач Ильина назвала опасные осложнения после заражения вирусом Коксаки

Вирус Коксаки известен уже десятки лет, но некоторые из его осложнений до сих пор тяжело поддаются лечению. Чем он опасен и как избежать негативных последствий, рассказала исполняющая обязанности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ИКБ №1 Мария Ильина в программе "Доктор 24".

Осложнения

Вирус Коксаки относится к группе энтеровирусов и довольно хорошо изучен. Когда человек заражается им, болезнь обычно протекает в легкой форме, но иногда возникают осложнения, рассказала Мария Ильина.





Мария Ильина исполняющая обязанности заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе ИКБ №1 Может пострадать кожа из-за появления вирусной экзантемы. Также возникает герпангина, или афтозный стоматит, который сопровождается лихорадкой и симптомами интоксикации, головной болью и язвочками в ротоглотке.

Сыпь и стоматит обычно проходят легко. Если вирус поразит нервную систему, справиться с болезнью сложнее – эти механизмы пока до конца не изучены. Также после заражения может развиться менингит (поражение мозговых оболочек), энцефалит (поражение вещества мозга) и другие осложнения, что требует госпитализации.

"Одна из форм вируса Коксаки – энтеровирусная миалгия, которая поражает мышцы и сопровождается болью в них. Пациенты жалуются на дискомфорт в руках, ногах и спине, а также выраженные головные боли и звуко- и светобоязнь", – добавила врач.

Кто в группе риска?

Маленькие дети и молодежь чаще остальных подвержены развитию осложнений после заражения вирусом Коксаки. Но, несмотря на серьезность заболевания, оно хорошо поддается лечению, и большинство пациентов выздоравливает без долгосрочных последствий.

К вирусу формируется стойкий иммунитет, но только к тому типу, которым пациент переболел. При этом вакцинации от инфекции не существует, отметила врач.

Защититься от болезни можно только с помощью соблюдения правил личной гигиены, заключила Ильина.

