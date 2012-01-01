Инфекционист Куприянова перечислила способы защиты от герпеса

Вирус герпеса остается в организме навсегда. Как предотвратить его активизацию, рассказала в программе "Доктор 24" врач-инфекционист Евгения Куприянова.

Симптомы вируса

Герпес попадает в организм от зараженного человека и поражает периферическую нервную систему. Он встраивается в клетки, поэтому остается в теле навсегда. Почти 90% населения к 14 годам уже являются носителями патогена, рассказала Евгения Куприянова.

Вирус особенно активен в холодное время года, когда человек меняет режим питания и сна, а также недополучает витамин D. Пик респираторных инфекций тоже является триггером, уточнила специалист.



(пузырек с прозрачной жидкостью. – Прим. ред.) лопается.

Евгения Куприянова врач-инфекционист Герпес передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Можно заразиться через предметы человека, особенно в острый период, когда везикулалопается.

Также патоген передается через физический контакт и приводит к "болезни поцелуев". Часто она вызвана вирусом Эпштейна-Барр.

Герпес сопровождается:

интоксикацией;

слабостью;

быстрой утомляемостью;

ломотой в суставах и мышцах;

везикулами на губах и крыльях носа.

При обострении состояние зараженного вирусом может ухудшиться, но иногда симптомы отсутствуют, добавила врач.

Лечение и профилактика

Противовирусный крем важно наносить исключительно чистыми руками или ватной палочкой, не повреждая везикулу. Однако прием препаратов в таблетках является более удобным и эффективным методом. Он позволяет сократить продолжительность симптомов, отметила эксперт.

Чтобы подавить активизацию герпеса, нужно соблюдать режим сна. Дело в том, что ночью синтезируется мелатонин – гормон, который участвует в иммунной защите.

Кроме того, необходимо восполнять норму витаминов С и D. Для этого важно находиться на солнце, а также включить в рацион фрукты и овощи: лимоны, зелень и болгарский перец, заключила Куприянова.

