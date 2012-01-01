Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 18:24

Общество
Главная / Истории /

Инфекционист Куприянова перечислила способы защиты от герпеса

Встраивается в клетки: как защититься от герпеса

Вирус герпеса остается в организме навсегда. Как предотвратить его активизацию, рассказала в программе "Доктор 24" врач-инфекционист Евгения Куприянова.

Симптомы вируса

Фото: 123RF/kopitinphoto

Герпес попадает в организм от зараженного человека и поражает периферическую нервную систему. Он встраивается в клетки, поэтому остается в теле навсегда. Почти 90% населения к 14 годам уже являются носителями патогена, рассказала Евгения Куприянова.

Вирус особенно активен в холодное время года, когда человек меняет режим питания и сна, а также недополучает витамин D. Пик респираторных инфекций тоже является триггером, уточнила специалист.

Герпес передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем. Можно заразиться через предметы человека, особенно в острый период, когда везикула (пузырек с прозрачной жидкостью. – Прим. ред.) лопается.
Евгения Куприянова
врач-инфекционист

Также патоген передается через физический контакт и приводит к "болезни поцелуев". Часто она вызвана вирусом Эпштейна-Барр.

Герпес сопровождается:

  • интоксикацией;
  • слабостью;
  • быстрой утомляемостью;
  • ломотой в суставах и мышцах;
  • везикулами на губах и крыльях носа.

При обострении состояние зараженного вирусом может ухудшиться, но иногда симптомы отсутствуют, добавила врач.

Лечение и профилактика

Фото: 123RF/server

Противовирусный крем важно наносить исключительно чистыми руками или ватной палочкой, не повреждая везикулу. Однако прием препаратов в таблетках является более удобным и эффективным методом. Он позволяет сократить продолжительность симптомов, отметила эксперт.

Чтобы подавить активизацию герпеса, нужно соблюдать режим сна. Дело в том, что ночью синтезируется мелатонин – гормон, который участвует в иммунной защите.

Кроме того, необходимо восполнять норму витаминов С и D. Для этого важно находиться на солнце, а также включить в рацион фрукты и овощи: лимоны, зелень и болгарский перец, заключила Куприянова.

Читайте также


обществоистории

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика