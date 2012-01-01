Сомнолог Лебедева назвала способы борьбы с сонливостью

Дефицит солнечного света и витаминов часто вызывает сонливость. Как ее избежать, рассказала врач-сомнолог Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ Дарья Лебедева в программе "Доктор 24".

Причины

В холодное время года организм активно синтезирует мелатонин. Его количество возрастает из-за сокращения светового дня, рассказала Дарья Лебедева.





Дарья Лебедева врач-сомнолог Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ Мелатонин – это гормон темноты, который способствует сонливости. Мы просыпаемся утром, солнечного света не видим, а вечером он тоже отсутствует. Рано темнеет, поэтому вещество плавно циркулирует в крови, подготавливая организм ко сну.

Стоит учитывать и работу биологических часов, которая зависит от солнечного света. Помимо этого, постоянное желание поспать появляется из-за синдрома хронической усталости или выгорания, когда человек работает без выходных, добавила врач.

Также в холодное время организму не хватает витамина D. Он синтезируется под воздействием солнечного света. По словам врача, анализ на уровень вещества в крови поможет узнать, нуждается ли пациент в дополнительном приеме элемента. Для профилактики дефицита эксперт советует включить в рацион морепродукты, жирную рыбу и клетчатку.

Пациенты с лишним весом и повышенным уровнем холестерина тоже подвержены сонливости, отметила сомнолог.

Профилактика

Поддержать хорошее самочувствие в холодный сезон помогут рекомендации:

важно нормализовать режим сна и спать не менее семи-восьми часов, так как при недосыпе прием витаминных добавок не поможет;



следует соблюдать гигиену сна: охладить воздух в комнате до 19–20 градусов, чтобы в помещении не было душно;



можно использовать беруши или маски для сна.

Лебедева добавила, что если человек страдает от бессонницы, он продолжит чувствовать себя разбитым, поэтому имеет смысл обратиться за помощью к специалистам.