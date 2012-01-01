Психолог Береза предупредила об опасности белого шума

Белый шум помогает заснуть, однако не всегда делает сон качественным. Об опасности популярного метода борьбы с бессонницей в программе "Доктор 24" рассказала клинический психолог Евгения Береза.

Что такое белый шум

Белый шум – равномерный звук без резких перепадов громкости, в котором сочетаются все частоты: низкие, средние и высокие, отметила Евгения Береза.





Евгения Береза клинический психолог Это что-то равномерно шумящее, что не выделяется острыми и резкими криками, стуками. Тот же звук пылесоса, гудящего холодильника, фена. Все, что не выше 50 децибелов, для нас воспринимается как белый шум.

Психолог отметила, что такой вид шума является барьером от громких звуков мегаполиса. Например, если человек живет около оживленной трассы, метод поможет заснуть. Однако при хроническом стрессе или депрессивном состоянии слушать белый шум противопоказано из-за дополнительной нагрузки на психику.

Звук может отрицательно повлиять на качество сна, потому что предполагает постоянно поступающую в мозг информацию. Это приводит к перегрузу.

Лечение не только бессонницы

По данным некоторых исследований, после серьезных травм, когда человек часто слушает что-то очень громкое и перестает реагировать на тихие звуки, нарушается слух. При этом белый шум действительно выравнивает восприятие всех частот, рассказала Евгения Береза.

По словам специалиста, благодаря методу мозг настраивается, учится сбалансированно воспринимать звуки, что способствует улучшению слуха. Однако психолог уточнила, что лечение важно проводить под надзором врача.

