Сомнолог Дуйкин назвал главные признаки дефицита мелатонина

Мелатонин вырабатывается в определенные часы и помогает организму восстановиться. Подробнее об этом рассказал заведующий центром сомнологии, сомнолог, пульмонолог Дмитрий Дуйкин в программе "Доктор 24".

Как работает гормон

Мелатонин – это гормон сна, который синтезируется головным мозгом в темное время суток, рассказал Дмитрий Дуйкин.





Дмитрий Дуйкин заведующий центром сомнологии, сомнолог, пульмонолог Сон – генетически индивидуальное состояние организма: один может спать четыре-пять часов, а другой восемь-девять, и каждый чувствует себя отдохнувшим. Это не означает, что у людей есть проблемы со сном.

Мелатонин вырабатывается с наступлением сумерек. Глаза получают этот сигнал и передают его мозгу, который запускает синтез гормона и готовит организм ко сну, объяснил врач.

Выработка мелатонина растет в течение ночи и постепенно спадает к трем-четырем часам. Затем образуется кортизол, он подготавливает организм к пробуждению.

Дефицит мелатонина

Если человек чувствует усталость даже после семи-восьми часов сна, это может сигнализировать о дефиците мелатонина в организме. Также к симптомам относятся:

головные боли;

дневная сонливость;

трудности с засыпанием;

нарушения когнитивных функций (ухудшение памяти и рассеянность);

раздражительность.

Низкий уровень гормона в организме нарушает циркадные ритмы. Это приводит к бессоннице, а также другим хроническим заболеваниям, например депрессии и апатии, добавил врач.

Что касается препаратов с мелатонином, их нельзя принимать без предварительной консультации с врачом. Неправильная дозировка (даже в больших количествах) может быть бесполезной и не избавит от проблемы.





Дмитрий Дуйкин заведующий центром сомнологии, сомнолог, пульмонолог Средства с мелатонином эффективны в ситуациях, связанных с социальным джетлагом, когда человек долго путешествует и меняет три-четыре часовых пояса.

Серьезных побочных эффектов от передозировок препаратами с мелатонином ранее не отмечали, однако важно учитывать индивидуальное состояние организма. Если у человека нет сменного графика работы или социальных проблем, а бессонница вызвана стрессом и другими факторами, дополнительный прием гормона окажется неэффективным, заключил Дуйкин.