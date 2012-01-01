Отоларинголог Панасов перечислил основные причины развития апноэ сна

Апноэ сна ухудшает здоровье и повышает вероятность летального исхода. Подробнее о патологии рассказал в программе "Доктор 24" врач-отоларинголог ЛОР-отделения №1 ГБУЗ НИКИО им. Л. И. Свержевского Сергей Панасов.
Как возникает
Апноэ сна – остановка дыхания ночью. Это серьезное состояние, которое может угрожать жизни, рассказал Сергей Панасов.
Когда мягкое небо прилипает к корню языка, дыхательные пути закрываются и воздух перестает поступать, это приводит к апноэ, объяснил врач.
Вред для сердца и либидо
Апноэ сна негативно отражается на здоровье сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что все органы взаимосвязаны: если сердце не бьется, то дыхание нарушается, и наоборот. Поэтому у пациентов с апноэ в тяжелой стадии часто наблюдаются повышение артериального давления и вероятность внезапной сердечной катастрофы. Обычно в группу риска попадают мужчины старше 60 лет с избыточной массой тела: у них возможность летального исхода повышена почти в 10 раз.
Чтобы снизить выраженность патологии, можно заняться гимнастикой для мышц глотки. Например, есть упражнения для жевательной мускулатуры и языка, где нужно делать движения нижней челюстью вперед, назад и по кругу. Также хорошо помогает пение, заключил Панасов.