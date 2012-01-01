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28 января, 11:55

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Терапевт Савин перечислил опасные причины темных кругов под глазами

Болезнь или усталость? Почему появляются темные круги под глазами

Синева под глазами часто возникает из-за нарушенной работы сосудов. О главных причинах темных кругов рассказал врач-терапевт поликлиники ЦКБ Управления делами Президента РФ Алексей Савин в программе "Доктор 24".

Безопасные причины

Фото: 123RF/efurorstudio

Синева под глазами может появиться из-за проблем со здоровьем или анатомических особенностей лица. Например, глубоко посаженные глаза визуально создают тень, рассказал Алексей Савин.

Также видимость темных кругов возникает при близком расположении капилляров к коже, отметил врач.

Орбита вокруг глаз – уникальная анатомическая зона. Здесь эпидермис и подкожная клетчатка устроены так, что сосуды хорошо просвечиваются. Поэтому, когда на кожу попадают лучи света, проступают темные оттенки.
Алексей Савин
врач-терапевт поликлиники ЦКБ Управления делами Президента РФ

Нередко и недосып становится причиной появления кругов под глазами. Это происходит при нарушенной циркуляции крови в капиллярах, когда активность сосудов изменяется, добавил врач.

Опасный симптом

Фото: 123RF/superohmo

Гипотиреоз, сердечно-сосудистые и другие заболевания, связанные с циркуляцией крови, часто сопровождаются синевой под глазами.

Патология развивается и при анемии, когда недостаток кислорода влияет на состояние сосудов.

Заболевания почек тоже становятся причиной изменения цвета эпидермиса. Это происходит из-за скопления токсинов в тканях, заключил врач.

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