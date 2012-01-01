Врач Шиндряева назвала опасные болезни, которые вызывают шум в ушах

Шум в ушах нередко является сигналом развития хронических заболеваний. Подробнее об этом рассказала главный врач Городской поликлиники №2 департамента здравоохранения города Москвы Наталья Шиндряева в программе "Доктор 24".
Дефицит питания тканей
Шум в ушах напрямую связан с развитием сахарного диабета. Такое состояние называется тиннитус, а возникает по нескольким причинам, объяснила Наталья Шиндряева.
Измененное кровообращение замедляет передачу импульсов от внутреннего уха к височной доле, где и происходит обработка звука, пояснила эксперт.
Сердечно-сосудистые заболевания тоже влияют на здоровье слуховых органов. Например, атеросклероз провоцирует образование бляшек. Это меняет свойства крови, что снижает ее текучесть и приводит к недостаточному питанию тканей.
Внешнее воздействие и пробки
Шум в ухе нередко возникает из-за серной пробки, которая нарушает проведение звуковой волны. Также симптом появляется при острых заболеваниях, например отитах.
Использование наушников тоже приводит к тиннитусу. Постоянное возбуждение нервных клеток, передающих звуковые импульсы, ускоряет дегенеративные процессы в организме. Поэтому важно давать органам слуха отдыхать, добавила специалист.
Насторожить должен шум в ушах продолжительностью более 5–10 минут, особенно когда человек находится в спокойной обстановке. В таком случае следует обратиться к врачу, заключила Шиндряева.