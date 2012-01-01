Эндокринолог Кораблева развеяла мифы о диабете

Жители мегаполиса часто сталкиваются с сахарным диабетом из-за повышенного уровня стресса. Мифы о заболевании в программе "Доктор 24" развеяла врач-эндокринолог Светлана Кораблева.

Кто в группе риска

Светлана Кораблева рассказала, что жители больших городов чаще сталкиваются со стрессом. В результате появляется потребность в сладостях, из-за которых вырабатываются гормоны радости. Чтобы себя побаловать, люди едят сахар, увеличивают массу тела и рискуют получить сахарный диабет второго типа.

Лишний вес приводит к ухудшению чувствительности собственных тканей. В итоге инсулин не может помочь глюкозе попасть в клетку. Первая остается в крови, повышается сахар, развиваются осложнения, то есть диабет.





Светлана Кораблева врач-эндокринолог Например, инсулин пытается пройти через "пещеру", но она чем-то завалена. Это и есть инсулинорезистентность, которую нам надо преодолеть, чтобы глюкоза благодаря гормону прошла в клетку.

Мифы о диабете

1. Сахарный диабет развивается только у сладкоежек.

По словам врача, если речь о диабете второго типа, то сладкая пища напрямую не приводит к развитию заболевания. Она лишь способствует прибавке в весе, что увеличивает риски.

2. У худых людей сахарного диабета не бывает.

Зачастую диабет первого типа развивается у людей с небольшим весом, однако болезнь второго типа сегодня тоже среди них встречается. При этом возникает необходимость в инсулинотерапии, так что худые пациенты тоже болеют диабетом.

3. При сахарном диабете нельзя есть белый хлеб.

Для человека с диабетом первого типа диета является низко условным понятием. Пациент должен уметь считать углеводные или хлебные единицы, тогда белый хлеб можно употреблять.

4. Людям с сахарным диабетом нельзя заниматься спортом.

Врач, наоборот, посоветовала больше двигаться. Например, благодаря динамическим аэробным нагрузкам будет улучшаться усвоение и утилизация глюкозы.

5. Сахарозаменители снижают риск развития диабета.

Врач отметила: существует мнение, что сахарозаменители увеличивают риск развития диабета второго типа до 25%. Однако, например, стевия – природная альтернатива, которую получают из растения. Глюкозу в крови она не повышает, калорийность низкая, то есть ее вполне можно использовать как сахарозаменитель пациентам с диабетом и тем, кто стремится похудеть.