Терапевт Карпенко объяснил, о каких заболеваниях говорит сильная утомляемость

Постоянная усталость в осенне-зимний период сигнализирует о дефиците необходимых элементов или развитии хронических заболеваний. Как вовремя распознать патологию, объяснил в программе "Доктор 24" врач-терапевт, гастроэнтеролог и доцент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Дмитрий Карпенко.
Короткий световой день
Дефицит энергии в холодное время возникает из-за короткого светового дня. По словам Дмитрия Карпенко, это естественный процесс, так как в темное время суток увеличивается выработка мелатонина – гормона сна.
Также осенью, когда солнечных дней становится меньше, у людей появляется дефицит витамина D. Это тоже приводит к сильной усталости, особенно у жителей северных широт.
Хронические заболевания и дефициты
Ухудшение работы щитовидной железы тоже сопровождается слабостью и утомляемостью. Такое состояние часто возникает на фоне аутоиммунных заболеваний, когда антитела разрушают ткани органа. Из-за этого синтез гормонов Т3 и Т4 снижается. Помимо усталости, для состояния характерны набор веса, сухость кожи, выпадение волос, а иногда – повышение артериального давления.
Однако на проблемы с печенью может указывать потемнение мочи, осветление стула и пожелтение кожи и слизистых. Кроме того, нужно обратить внимание на цвет склер (белочная оболочка глаз) – если они желтоватые, это повод провериться у врача.
Также недостаток энергии может быть симптомом развития анемии, в том числе дефицита железа или витамина B12. Кроме того, обессиленность возникает и при хронических заболеваниях, например, сахарном диабете.
Если человек сдал анализы и исключил возможные болезни, то справиться со слабостью поможет здоровый образ жизни. Терапевт советует разнообразить питание и добавить в него свежие овощи и фрукты. Помимо этого, нужно соблюдать баланс работы и отдыха, а также спать не менее семи-восьми часов. Качественный сон восстановит силы и вернет бодрость, заключил Карпенко.