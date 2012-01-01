Терапевт Карпенко объяснил, о каких заболеваниях говорит сильная утомляемость

Постоянная усталость в осенне-зимний период сигнализирует о дефиците необходимых элементов или развитии хронических заболеваний. Как вовремя распознать патологию, объяснил в программе "Доктор 24" врач-терапевт, гастроэнтеролог и доцент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Дмитрий Карпенко.

Короткий световой день

Дефицит энергии в холодное время возникает из-за короткого светового дня. По словам Дмитрия Карпенко, это естественный процесс, так как в темное время суток увеличивается выработка мелатонина – гормона сна.

Также осенью, когда солнечных дней становится меньше, у людей появляется дефицит витамина D. Это тоже приводит к сильной усталости, особенно у жителей северных широт.





Дмитрий Карпенко врач-терапевт, гастроэнтеролог, доцент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Профилактическая доза витамина D составляет 2 тысячи международных единиц в день, и ее можно принимать всем на постоянной основе независимо от времени года.

Хронические заболевания и дефициты

Ухудшение работы щитовидной железы тоже сопровождается слабостью и утомляемостью. Такое состояние часто возникает на фоне аутоиммунных заболеваний, когда антитела разрушают ткани органа. Из-за этого синтез гормонов Т3 и Т4 снижается. Помимо усталости, для состояния характерны набор веса, сухость кожи, выпадение волос, а иногда – повышение артериального давления.





Дмитрий Карпенко врач-терапевт, гастроэнтеролог, доцент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Что касается печени, то она обычно никак себя не проявляет. Болевой синдром в правом подреберье или тяжесть появляется, как правило, на поздних стадиях заболевания.

Однако на проблемы с печенью может указывать потемнение мочи, осветление стула и пожелтение кожи и слизистых. Кроме того, нужно обратить внимание на цвет склер (белочная оболочка глаз) – если они желтоватые, это повод провериться у врача.

Также недостаток энергии может быть симптомом развития анемии, в том числе дефицита железа или витамина B12. Кроме того, обессиленность возникает и при хронических заболеваниях, например, сахарном диабете.





Дмитрий Карпенко врач-терапевт, гастроэнтеролог, доцент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова При анемии будет еще учащенное сердцебиение, головокружение, плохая переносимость минимальных физических нагрузок, и не просто какая-то утомляемость, а одышка и желание присесть или прилечь. Нарушенный обмен углеводов, особенно при сахарном диабете, тоже сопровождается слабостью и утомляемостью.

Если человек сдал анализы и исключил возможные болезни, то справиться со слабостью поможет здоровый образ жизни. Терапевт советует разнообразить питание и добавить в него свежие овощи и фрукты. Помимо этого, нужно соблюдать баланс работы и отдыха, а также спать не менее семи-восьми часов. Качественный сон восстановит силы и вернет бодрость, заключил Карпенко.

