Диетолог Чехонина объяснила, как стресс нарушает пищеварение

Здоровье пищеварительной системы нередко страдает на фоне стресса. Как этого избежать, рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина в программе "Доктор 24".
Как проявляются нарушения
Стресс может негативно отразиться на пищеварении, но все зависит от силы нервной системы. Если она крепкая и устойчивая, нарушения происходят не сразу. В ином случае даже кратковременные переживания приводят к последствиям, рассказала Юлия Чехонина.
Также некоторые страдают от синдрома раздраженного кишечника, когда испытывают хронический стресс, добавила врач.
Причины
Самостоятельно определить причины сбоя пищеварительной системы сложно, поэтому важно обратиться к врачу. Однако, если симптомы эпизодические и не сопровождаются другими признаками, это не говорит о серьезных нарушениях.
Обострения из-за стресса часто сопровождаются изменениями в образе жизни и режиме питания. Например, на фоне длительного напряжения человек переедает, а у некоторых аппетит пропадает.
Для профилактики стрессовых состояний врач советует высыпаться и не забывать о режиме приема пищи. Интервалы не должны превышать четырех часов, так как желудок пустеет. При повышенной секреции соляной кислоты нарушается работа слизистой оболочки, подытожила Чехонина.