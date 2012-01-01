Диетолог Чехонина объяснила, как стресс нарушает пищеварение

Здоровье пищеварительной системы нередко страдает на фоне стресса. Как этого избежать, рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина в программе "Доктор 24".

Как проявляются нарушения

Стресс может негативно отразиться на пищеварении, но все зависит от силы нервной системы. Если она крепкая и устойчивая, нарушения происходят не сразу. В ином случае даже кратковременные переживания приводят к последствиям, рассказала Юлия Чехонина.





Юлия Чехонина врач-диетолог Стресс может вызвать эпизодические симптомы некоторых заболеваний. Например, многим знакомы спазмы в желудке или позывы в туалет на фоне напряжения. Это называют "медвежьей болезнью". Она не связана с серьезными патологиями органов, а зависит от эмоционального состояния.

Также некоторые страдают от синдрома раздраженного кишечника, когда испытывают хронический стресс, добавила врач.

Причины

Самостоятельно определить причины сбоя пищеварительной системы сложно, поэтому важно обратиться к врачу. Однако, если симптомы эпизодические и не сопровождаются другими признаками, это не говорит о серьезных нарушениях.





Юлия Чехонина врач-диетолог Что касается Хеликобактер пилори, она влияет на слизистую оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки, но не всегда вызывает симптомы. Также не во всех случаях бактерия провоцирует развитие гастрита и язвы, поэтому для точного ответа нужно сдать анализ.

Обострения из-за стресса часто сопровождаются изменениями в образе жизни и режиме питания. Например, на фоне длительного напряжения человек переедает, а у некоторых аппетит пропадает.

Для профилактики стрессовых состояний врач советует высыпаться и не забывать о режиме приема пищи. Интервалы не должны превышать четырех часов, так как желудок пустеет. При повышенной секреции соляной кислоты нарушается работа слизистой оболочки, подытожила Чехонина.

