Врач Самков назвал неочевидные признаки сниженного иммунитета

Кишечные расстройства и проблемы с кожей могут сигнализировать о низком иммунитете. Почему это происходит, рассказал заместитель главного врача по медицинской части ИКБ №1, кандидат медицинских наук Алексей Самков в программе "Доктор 24".
Частые заболевания
Иммунитет – это клетки, ткани и молекулы, которые предотвращают развитие болезней. На фоне респираторных вирусных инфекций эффективность его работы снижается, рассказал Алексей Самков.
При частых заболеваниях необходимо обратиться к врачу и разобраться в причинах такого состояния организма, посоветовал специалист.
Кишечник и кожа
В пищеварительном органе находятся клетки, которые вырабатывают антитела, защищающие организм от инфекций. Поэтому если пациент страдает от дисбактериоза и других кишечных расстройств, это указывает на проблемы с иммунной системой, объяснил Алексей Самков.
Сухость кожи и любые высыпания, включая акне, тоже сигнализируют о снижении иммунитета или хронических заболеваниях. Поэтому при подобных признаках необходимо обратиться к специалисту, подытожил Алексей Самков.