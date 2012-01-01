Врач Самков назвал неочевидные признаки сниженного иммунитета

Кишечные расстройства и проблемы с кожей могут сигнализировать о низком иммунитете. Почему это происходит, рассказал заместитель главного врача по медицинской части ИКБ №1, кандидат медицинских наук Алексей Самков в программе "Доктор 24".

Частые заболевания

Иммунитет – это клетки, ткани и молекулы, которые предотвращают развитие болезней. На фоне респираторных вирусных инфекций эффективность его работы снижается, рассказал Алексей Самков.





Алексей Самков заместитель главного врача по медицинской части ИКБ №1, кандидат медицинских наук Если человек в течение года болеет пять-шесть раз различными вирусами, это может указывать на ослабление иммунной системы. Любое заболевание или вирусная инфекция снижают иммунитет, так как на него идет большая нагрузка.

При частых заболеваниях необходимо обратиться к врачу и разобраться в причинах такого состояния организма, посоветовал специалист.

Кишечник и кожа

В пищеварительном органе находятся клетки, которые вырабатывают антитела, защищающие организм от инфекций. Поэтому если пациент страдает от дисбактериоза и других кишечных расстройств, это указывает на проблемы с иммунной системой, объяснил Алексей Самков.





Алексей Самков заместитель главного врача по медицинской части ИКБ №1, кандидат медицинских наук Мы едим нестерильную пищу и не всегда можем тщательно мыть руки, но при этом не страдаем от постоянных кишечных инфекций. Все потому, что иммунные клетки и антитела в кишечнике защищают нас. Однако если иммунитет снижается, любое вирусное заболевание приводит к разным проблемам, включая кишечные.

Сухость кожи и любые высыпания, включая акне, тоже сигнализируют о снижении иммунитета или хронических заболеваниях. Поэтому при подобных признаках необходимо обратиться к специалисту, подытожил Алексей Самков.

