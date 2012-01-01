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26 февраля, 18:25

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Врач Самков назвал неочевидные признаки сниженного иммунитета

Враг пройдет: как проявляет себя сниженный иммунитет

Кишечные расстройства и проблемы с кожей могут сигнализировать о низком иммунитете. Почему это происходит, рассказал заместитель главного врача по медицинской части ИКБ №1, кандидат медицинских наук Алексей Самков в программе "Доктор 24".

Частые заболевания

Фото: 123RF/maridav

Иммунитет – это клетки, ткани и молекулы, которые предотвращают развитие болезней. На фоне респираторных вирусных инфекций эффективность его работы снижается, рассказал Алексей Самков.

Если человек в течение года болеет пять-шесть раз различными вирусами, это может указывать на ослабление иммунной системы. Любое заболевание или вирусная инфекция снижают иммунитет, так как на него идет большая нагрузка.
Алексей Самков
заместитель главного врача по медицинской части ИКБ №1, кандидат медицинских наук

При частых заболеваниях необходимо обратиться к врачу и разобраться в причинах такого состояния организма, посоветовал специалист.

Кишечник и кожа

Фото: 123RF/sasun1990

В пищеварительном органе находятся клетки, которые вырабатывают антитела, защищающие организм от инфекций. Поэтому если пациент страдает от дисбактериоза и других кишечных расстройств, это указывает на проблемы с иммунной системой, объяснил Алексей Самков.

Мы едим нестерильную пищу и не всегда можем тщательно мыть руки, но при этом не страдаем от постоянных кишечных инфекций. Все потому, что иммунные клетки и антитела в кишечнике защищают нас. Однако если иммунитет снижается, любое вирусное заболевание приводит к разным проблемам, включая кишечные.
Алексей Самков
заместитель главного врача по медицинской части ИКБ №1, кандидат медицинских наук

Сухость кожи и любые высыпания, включая акне, тоже сигнализируют о снижении иммунитета или хронических заболеваниях. Поэтому при подобных признаках необходимо обратиться к специалисту, подытожил Алексей Самков.

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