Cell: снотворные мешают мозгу выводить отходы

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Ученые из Копенгагенского университета выяснили, что снотворное средство золпидем мешает глимфатической системе мозга выводить токсичные белки, так как вызывает сбои в колебаниях нейротрансмиттера норадреналина. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование из журнала Cell.

Глимфатическая система в мозге отвечает за удаление амилоида и тау-белков, которые связаны с болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями, провоцирующими разрушение нервной ткани.

Так как мозг не имеет стандартных лимфатических сосудов для выведения продуктов жизнедеятельности, он использует спинномозговую жидкость для выведения токсинов через пространства возле кровеносных сосудов.

Проведя ряд исследований на мышах, ученые выяснили, что выделение норадреналина вне быстрого сна регулирует поток спинномозговой жидкости. В то же время микровозбуждения представляют собой вторичный и параллельный процесс.

В ходе исследования воздействия золпидема на структуру сна и работу глимфатической системы ученые наблюдали за изменениями уровня норадреналина, состоянием кровеносных сосудов и потоком спинномозговой жидкости.

Золпидем помогал грызунам засыпать быстрее, однако он существенно нарушал сверхмедленные колебания уровня норадреналина и работу кровеносных сосудов. То есть препарат препятствовал восстановлению мозга во время сна.

Ученые надеются, что их исследование поможет улучшить здоровье мозга при лечении бессонницы у людей.

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