Врач Богданов объяснил, по каким параметрам выбирать подушку для здорового сна

Неправильно подобранная подушка нарушает сон и может спровоцировать головную боль. По каким параметрам ее выбирать, рассказал заведующий кафедрой неврологии Института усовершенствования врачей ФГБУ НМХЦ им. Н. И. Пирогова Ринат Богданов в программе "Доктор 24".
Последствия
Неправильно подобранная подушка мешает спать, поэтому человек постоянно ворочается и ищет удобное положение. Кроме того, после сна болит шея, появляется головная боль, отечность и общий дискомфорт, рассказал Ринат Богданов.
Помимо этого, неудобное положение головы во время сна может нарушить кровоток. Дело в том, что в поперечных отростках шейных позвонков находятся отверстия, по которым идут артерии. В последних иногда образуются атеросклеротические бляшки. Эти отложения ухудшают ток крови, а при неправильном положении головы могут вовсе нарушить его, объяснил врач.
Из-за неправильно подобранной подушки человек плохо отдыхает, чувствует слабость, появляются трудности с концентрацией внимания. Также длительное лишение сна может привести к набору веса, хроническому стрессу и снижению психологической устойчивости, отметил врач.
Кроме того, недосып сказывается на артериальном давлении. Оно повышается, поэтому может спровоцировать развитие метаболического синдрома (комплекс патологий, который приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям), предупредил эксперт.
Муки выбора
При выборе подушки нужно ориентироваться на телесные ощущения, а также изучить свои параметры, отметил врач.
Когда человек привык спать на боку, нужно узнать длину надплечья и прибавить к ней два сантиметра, потому что подушка будет продавливаться головой. При этом стоит выбирать более жесткое изделие.
Если же сон чаще всего на животе, следует выбрать низкую и мягкую подушку. В свою очередь, во время сна на спине рекомендуется отдать предпочтение изделию клиновидной формы (с наклоном), заключил Богданов.