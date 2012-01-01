Врач Богданов объяснил, по каким параметрам выбирать подушку для здорового сна

Неправильно подобранная подушка нарушает сон и может спровоцировать головную боль. По каким параметрам ее выбирать, рассказал заведующий кафедрой неврологии Института усовершенствования врачей ФГБУ НМХЦ им. Н. И. Пирогова Ринат Богданов в программе "Доктор 24".

Последствия

Неправильно подобранная подушка мешает спать, поэтому человек постоянно ворочается и ищет удобное положение. Кроме того, после сна болит шея, появляется головная боль, отечность и общий дискомфорт, рассказал Ринат Богданов.

Помимо этого, неудобное положение головы во время сна может нарушить кровоток. Дело в том, что в поперечных отростках шейных позвонков находятся отверстия, по которым идут артерии. В последних иногда образуются атеросклеротические бляшки. Эти отложения ухудшают ток крови, а при неправильном положении головы могут вовсе нарушить его, объяснил врач.



Ринат Богданов заведующий кафедрой неврологии Института усовершенствования врачей ФГБУ НМХЦ им. Н. И. Пирогова Также рядом с позвоночником есть мышцы, удерживающие положение головы и шеи. Поэтому в неудобной позе одни мышцы растягиваются, а другие спазмируются. Венозный отток тоже нарушается, и кровь не попадает к полости черепа. Из-за этого может развиться отек мозговых оболочек, который провоцирует головную боль.

Из-за неправильно подобранной подушки человек плохо отдыхает, чувствует слабость, появляются трудности с концентрацией внимания. Также длительное лишение сна может привести к набору веса, хроническому стрессу и снижению психологической устойчивости, отметил врач.

Кроме того, недосып сказывается на артериальном давлении. Оно повышается, поэтому может спровоцировать развитие метаболического синдрома (комплекс патологий, который приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям), предупредил эксперт.

Муки выбора

При выборе подушки нужно ориентироваться на телесные ощущения, а также изучить свои параметры, отметил врач.

Когда человек привык спать на боку, нужно узнать длину надплечья и прибавить к ней два сантиметра, потому что подушка будет продавливаться головой. При этом стоит выбирать более жесткое изделие.

Если же сон чаще всего на животе, следует выбрать низкую и мягкую подушку. В свою очередь, во время сна на спине рекомендуется отдать предпочтение изделию клиновидной формы (с наклоном), заключил Богданов.