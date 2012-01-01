Эндокринолог Казакова: избыток кортизола делает лицо лунообразным

Избыток кортизола негативно влияет на давление, мышцы, кости и делает лицо лунообразным. Как этого избежать, рассказала врач-эндокринолог, диетолог Анна Казакова в программе "Доктор 24".
Важный гормон
Кортизол – стероидный гормон, который участвует в обмене жиров, белков и углеводов, рассказала Анна Казакова.
Сам по себе гормон неопасен, но при повышенном синтезе – гиперкортицизме – может навредить. При избытке нарушается костная структура, повышается артериальное давление, начинается мышечная атрофия, а также происходит перераспределение подкожно-жировой клетчатки, объяснила эндокринолог.
Как меняется внешность
При избытке кортизола у человека худеют руки и ноги, в некоторых местах увеличивается объем жировой ткани, отметила врач.
Однако в большинстве случаев, особенно у молодых девушек, лицо становится больше из-за отечности. Чтобы избежать этого, рекомендуется пить около двух литров чистой воды в день.
"Также важно ложиться спать до 23:00, чтобы уровень кортизола и мелатонина в крови был в норме. Помимо этого, стоит избегать употребления легкоусвояемых углеводов и добавить в рацион клетчатку", – посоветовала врач.
Физическая активность, самомассажи и ходьба (не менее 15 тысяч шагов в день) тоже важны. Это улучшает циркуляцию лимфы в организме, подытожила Казакова.