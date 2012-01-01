Терапевт Кабаненко объяснила, как смех помогает бороться с вирусами

Смех действительно продлевает жизнь: в частности, он помогает организму бороться с вирусами и улучшает работу мозга. Как это возможно, рассказала врач-терапевт ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Екатерина Кабаненко в программе "Доктор 24".
ОРВИ обойдет стороной, а память улучшится
Во время улыбки вырабатываются вещества, которые активизируют лимфоциты и увеличивают концентрацию иммуноглобулина А. Это помогает организму бороться с вирусами и снижает риск заражения ОРВИ, рассказала Екатерина Кабаненко.
Также улыбка уменьшает вероятность развития сахарного диабета второго типа. В хорошем настроении синтез гормонов "страха" – кортизола и адреналина – снижается. И чем меньше их в организме, тем ниже уровень глюкозы, объяснила врач.
Гимнастика для лица и богатырский сон
Японские специалисты доказали, что смех и улыбки вечером повышают синтез мелатонина – гормона "сна". Он улучшает качество ночного отдыха, отметила врач.
"Помимо этого, увеличивается выработка бета-эндорфина. Это – нейромедиатор антистресса, вызывающий эйфорию, что помогает как взбодриться, так и улучшить качество сна", – добавила Екатерина Кабаненко.
Также при широкой улыбке задействуются скулы, круговые мышцы рта и глаз, что является своеобразной гимнастикой для лица. Она способствует выработке коллагена, который делает кожу более упругой.
А вот когда не хочется улыбаться, можно проговорить тревожащую ситуацию вслух. Это позволяет мозгу начать искать решение проблемы, и она становится чуть менее пугающей, добавила специалист.