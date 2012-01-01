Терапевт Кабаненко объяснила, как смех помогает бороться с вирусами

Смех действительно продлевает жизнь: в частности, он помогает организму бороться с вирусами и улучшает работу мозга. Как это возможно, рассказала врач-терапевт ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Екатерина Кабаненко в программе "Доктор 24".

ОРВИ обойдет стороной, а память улучшится

Во время улыбки вырабатываются вещества, которые активизируют лимфоциты и увеличивают концентрацию иммуноглобулина А. Это помогает организму бороться с вирусами и снижает риск заражения ОРВИ, рассказала Екатерина Кабаненко.

Также улыбка уменьшает вероятность развития сахарного диабета второго типа. В хорошем настроении синтез гормонов "страха" – кортизола и адреналина – снижается. И чем меньше их в организме, тем ниже уровень глюкозы, объяснила врач.





Екатерина Кабаненко врач-терапевт ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Смех улучшает и работу мозга. В 2014 году было проведено исследование, во время которого добровольцы смотрели 20-минутное смешное видео. Это помогло участникам лучше выполнить тесты на проверку памяти. Скорее всего, это связано с выработкой гормона серотонина.

Гимнастика для лица и богатырский сон

Японские специалисты доказали, что смех и улыбки вечером повышают синтез мелатонина – гормона "сна". Он улучшает качество ночного отдыха, отметила врач.

"Помимо этого, увеличивается выработка бета-эндорфина. Это – нейромедиатор антистресса, вызывающий эйфорию, что помогает как взбодриться, так и улучшить качество сна", – добавила Екатерина Кабаненко.

Также при широкой улыбке задействуются скулы, круговые мышцы рта и глаз, что является своеобразной гимнастикой для лица. Она способствует выработке коллагена, который делает кожу более упругой.





Екатерина Кабаненко врач-терапевт ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Улыбка заразительна: когда собеседник улыбается, это начинают делать и остальные. Причина – зеркальные нейроны: они заставляют неосознанно копировать эмоцию в ответ. Здесь включены как биологические механизмы, так и психологические. Мы ими неосознанно пользуемся, поддерживая социальные контакты.

А вот когда не хочется улыбаться, можно проговорить тревожащую ситуацию вслух. Это позволяет мозгу начать искать решение проблемы, и она становится чуть менее пугающей, добавила специалист.

