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25 марта, 19:02

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Терапевт Хухрев развеял главные мифы о слезах

Отражение внутренних проблем: на какие патологии указывает плаксивость

Слезы могут отражать как психологические, так и физиологические заболевания. Подробнее об этом рассказал врач-терапевт, врач общей практики и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в программе "Доктор 24".

Функции слез

Фото: 123RF/erllre

Слезы – это вязкая жидкость, которая создает защитный слой на поверхности глаза. В ней много солей и гиалуроновая кислота, рассказал Алексей Хухрев.

Слезная жидкость защищает роговицу от песчинок и микрочастиц. Также слеза обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами, добавил врач.

Когда у пациента нет слез, это, как правило, говорит о синдроме сухого глаза. Такое состояние сопровождается постоянным раздражением и ощущением "песка" в глазах, а это невыносимо, и приходится капать искусственные слезы.
Алексей Хухрев
врач-терапевт, врач общей практики, кандидат медицинских наук

Что касается "кровавых слез", они возникают из-за приема определенных лекарств, в том числе антибиотиков, которые придают жидкости характерный цвет. Также причиной нередко становится дефект сосуда в слезной железе. В таком случае слезы идут только из одного глаза, объяснил врач.

Плаксивость и сдерживание эмоций

Фото: 123RF/rattanakun

Сдерживать слезы вредно для здоровья, так как они необходимы для психологической разрядки. Поэтому пациенты, которые подавляют эмоции, гораздо чаще страдают от сердечно-сосудистых болезней и гипертонии.

Однако, если человек стал плакать довольно часто, это может указывать на проблемы со здоровьем, отметил врач.

Плаксивость может сигнализировать о нарушении функции щитовидной железы. Например, пациенты с гипертиреозом становятся очень ранимыми и быстро теряют контроль.
Алексей Хухрев
врач-терапевт, врач общей практики, кандидат медицинских наук

Гипертиреоз также сопровождается учащенным сердцебиением, сухостью кожи и потерей веса. Кроме того, плаксивость нередко является признаком психического расстройства, выгорания или депрессии. В таких случаях важно обратиться к специалисту, подытожил Хухрев.

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