Терапевт Хухрев развеял главные мифы о слезах

Слезы могут отражать как психологические, так и физиологические заболевания. Подробнее об этом рассказал врач-терапевт, врач общей практики и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в программе "Доктор 24".

Функции слез

Слезы – это вязкая жидкость, которая создает защитный слой на поверхности глаза. В ней много солей и гиалуроновая кислота, рассказал Алексей Хухрев.

Слезная жидкость защищает роговицу от песчинок и микрочастиц. Также слеза обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами, добавил врач.





Алексей Хухрев врач-терапевт, врач общей практики, кандидат медицинских наук Когда у пациента нет слез, это, как правило, говорит о синдроме сухого глаза. Такое состояние сопровождается постоянным раздражением и ощущением "песка" в глазах, а это невыносимо, и приходится капать искусственные слезы.

Что касается "кровавых слез", они возникают из-за приема определенных лекарств, в том числе антибиотиков, которые придают жидкости характерный цвет. Также причиной нередко становится дефект сосуда в слезной железе. В таком случае слезы идут только из одного глаза, объяснил врач.

Плаксивость и сдерживание эмоций

Сдерживать слезы вредно для здоровья, так как они необходимы для психологической разрядки. Поэтому пациенты, которые подавляют эмоции, гораздо чаще страдают от сердечно-сосудистых болезней и гипертонии.

Однако, если человек стал плакать довольно часто, это может указывать на проблемы со здоровьем, отметил врач.





Алексей Хухрев врач-терапевт, врач общей практики, кандидат медицинских наук Плаксивость может сигнализировать о нарушении функции щитовидной железы. Например, пациенты с гипертиреозом становятся очень ранимыми и быстро теряют контроль.

Гипертиреоз также сопровождается учащенным сердцебиением, сухостью кожи и потерей веса. Кроме того, плаксивость нередко является признаком психического расстройства, выгорания или депрессии. В таких случаях важно обратиться к специалисту, подытожил Хухрев.