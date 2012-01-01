Психотерапевт Комина назвала типы депрессии, которые сложнее всего распознать

Ежегодно 24 марта отмечается Международный день борьбы с депрессией: дата призвана привлечь внимание к проблемам ментального здоровья. Разбираемся вместе с врачом, что из себя представляет заболевание и почему иногда его очень сложно распознать.

Симптомы заболевания

Многие люди путают депрессию с плохим настроением, гневом, обидой или обычной скукой. Однако это серьезное заболевание, которое требует полноценного лечения, рассказала Москве 24 врач-психотерапевт, заведующий 2-м психотерапевтическим отделением Центра ментального здоровья Виктория Комина.

"Негативные эмоции могут быть естественной реакцией на обстоятельства и не мешать нормальному функционированию человека. В плохом настроении люди способны выполнять физическую и умственную работу, а эмоции рано или поздно проходят по мере разрешения проблем. У депрессии же, как и у любой другой болезни, есть конкретные симптомы, которые четко разграничены. И это больше чем плохое настроение или тоска", – объяснила она.

По словам специалиста, основными симптомами являются:

сниженное настроение, подавленность (гипотимия);

снижение психической активности, то есть человек начинает медленнее думать, хуже запоминать (идеаторная заторможенность);

снижение двигательной активности (моторная заторможенность) ;

физические проявления: тахикардия, расширение зрачков и даже склонность к проблемам с ЖКТ .

У человека с депрессией также меняется мышление и формируется негативное отношение:

– к самому себе. Пациент считает себя неполноценным, неадекватным, неизлечимо больным или обделенным, несостоятельным;

– к своему опыту. Кажется, что окружающий мир предъявляет непомерные требования, несправедлив, устанавливает непреодолимые препятствия на пути к целям ;

– к собственному будущему. Впереди человек видит лишь нескончаемую, бессмысленную череду тяжких испытаний, полагает, что ему предстоит постоянно терпеть трудности, разочарования и лишения.

В тяжелых формах депрессии человек перестает работать и учиться. Невыносимо трудными становятся даже обыденные вещи: сходить в душ, приготовить простую еду.

Виды расстройства

Существует две основные формы депрессии:

экзогенная (психогенная);

эндогенная.

Вторая возникает из-за внутренних факторов: генетическая предрасположенность, биохимические нарушения в организме или изменения в структуре мозга. Она не зависит от внешних обстоятельств и может проявиться без видимой причины, объяснила врач.

В свою очередь, психогенная – это форма заболевания, которая возникает из-за психологических факторов или стрессовых ситуаций. Она может быть вызвана различными событиями в жизни человека, например потерей близкого человека, разводом, финансовыми проблемами или травмами.



Виктория Комина врач-психотерапевт, заведующий 2-м психотерапевтическим отделением Центра ментального здоровья Причем события необязательно должны быть трагическими. Существует так называемая депрессия достижения. Это ощущение пустоты и неудовлетворенности, которое возникает после достижения поставленных высот. Тут основную роль играет дофамин, который во многом помогает двигаться к цели. Мы фантазируем, что уже со всем справились, нам становится хорошо, благодаря этому бежим дальше. Но когда все наконец сбылось и работа закончена, предвкушать уже нечего, и дофамин больше не выделяется. Так человек чувствует растерянность и разочарование.

Также срабатывает "ловушка достижения", когда человек убежден, что при реализации всех планов мы должны испытывать радостные, очень интенсивные эмоции. Однако люди склонны сильно переоценивать эти чувства. И когда ничего подобного не происходит, человек чувствует себя несколько опустошенным и обманутым, будто бы чего-то не доделал, объяснила специалист.

Часто депрессию сложно распознать, отметила психотерапевт.

"Если человек социально активный, у него много общения, друзей, успешно построена карьера, большая любящая семья – это совсем не значит, что он застрахован от расстройства. Существует скрытая, маскированная или, как еще о ней говорят, "улыбающаяся депрессия". В таком состоянии человек внешне остается деятельным, полным сил, работает в темпе со всеми, но внутри все в буквальном смысле болит. В данном случае улыбка – всего лишь маска для того, чтобы не отличаться от окружения ", – рассказала Комина.

Симптомы, по которым можно распознать "улыбающуюся депрессию":

хронические проблемы со сном. Больной испытывает трудности с засыпанием, пьет таблетки от бессонницы или, наоборот, при любом удобном случае ложится в постель ;

Больной испытывает трудности с засыпанием, пьет таблетки от бессонницы или, наоборот, при любом удобном случае ложится в постель ; постоянная усталость. Человек жалуется на лень, неспособность сконцентрироваться на работе или учебе, возникают трудности в выполнении бытовых задач, которые раньше давались легко;

Человек жалуется на лень, неспособность сконцентрироваться на работе или учебе, возникают трудности в выполнении бытовых задач, которые раньше давались легко; изменение пищевого поведения. Человек в депрессии либо совсем отказывается от еды, либо постоянно набивает желудок фастфудом. Это можно заметить по резкому похудению или набору веса за короткий срок;

Человек в депрессии либо совсем отказывается от еды, либо постоянно набивает желудок фастфудом. Это можно заметить по резкому похудению или набору веса за короткий срок; эмоциональная переменчивость. Несмотря на показное веселье, люди с улыбающейся депрессией не могут играть роль постоянно. Периодически они уходят в себя, могут ни с того ни с сего разрыдаться, неадекватно отреагировать на замечание. Их эмоции очень переменчивы, внутри им плохо;

Несмотря на показное веселье, люди с улыбающейся депрессией не могут играть роль постоянно. Периодически они уходят в себя, могут ни с того ни с сего разрыдаться, неадекватно отреагировать на замечание. Их эмоции очень переменчивы, внутри им плохо; теряется интерес к любимым занятиям. Если раньше человек активно занимался спортом, творчеством, садоводством, то в какой-то момент хобби перестает приносить удовольствие;

Если раньше человек активно занимался спортом, творчеством, садоводством, то в какой-то момент хобби перестает приносить удовольствие; падает уверенность в себе. Такие люди могут без конца за все извиняться, чувствовать себя виноватыми. Депрессивные больные относятся к себе предвзято, не видят своих достоинств, ощущают себя слабыми и никчемными, часто шутят по этому поводу.

Методы борьбы

Специалист подчеркнула, что если у человека депрессия, то советы в духе принять ванну, завести домашнее животное или заняться спортом не подойдут. Все это неспособно наладить биохимический процесс в головном мозге. При обнаружении описанных симптомов необходимо обратиться к психиатру или психотерапевту.



Виктория Комина врач-психотерапевт, заведующий 2-м психотерапевтическим отделением Центра ментального здоровья Но если говорить о профилактике психогенной депрессии, то спорт, общение с животными, прогулки стимулируют выработку эндорфинов, влияющих на эмоциональное состояние, нормализуют сон, снижают выработку гормона стресса кортизола. Это повышает стрессоустойчивость и профилактирует возникновение психогенной формы.

И ни в коем случае человеку с этим заболеванием не стоит говорит фразы типа "тебе нужно взбодриться", "дать себе пинка", "собрать волю в кулак", "перестать ныть" и другие подобные вещи. Все эти слова лишь усугубят тяжесть состояния, заключила врач.

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