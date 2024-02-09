Эксперт рассказал о признаках нарушения психического здоровья

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У любого человека периодически бывает плохое настроение, однако оно еще не говорит о депрессии. Клинический психолог Никита Чернов рассказал, как распознать реальное психическое расстройство. Об этом сообщает сайт "Доктор 24".

Если грусть, апатия и подавленность наблюдаются на протяжении долгого времени, это могут быть симптомы настоящего психического нарушения, объяснил эксперт. Кроме того, у человека, как правило, отсутствует желание что-либо делать, пропадает интерес к жизни, появляются усталость и истощение, добавил Чернов.

Он уточнил, что подобные симптомы при психических расстройствах будут проявляться не менее двух недель и человек самостоятельно с ними справиться не сможет.

"Часто в группе риска оказываются люди, которые испытывают стресс, связанный с социальными обстоятельствами, – то есть потеря близкого человека, переезд на новое место работы и другие психотравмирующие события", – отметил психолог.

Чернов также предупредил, что депрессии могут быть подвержены пожилые люди, которые теряют дееспособность.

Ранее практикующий психолог Анна Маслакова рассказала, как человек может вернуть себе чувство радости.

По ее словам, для получения "гормонов удовольствия" нужно чаще себя хвалить и праздновать победы. Тогда человек от продвижения в каждом шаге к своей цели будет испытывать радость, а не уныние и прокрастинацию, уверена эксперт. Также она рекомендовала отдавать предпочтение реальным действиям, а не мечтам.



"Доктор 24": клинический психолог рассказал, как распознать депрессию