Психолог Резенова назвала простые способы снизить тревожность из-за ЕГЭ

До выпускных экзаменов осталось меньше месяца: оставшееся время школьники по традиции тратят на подготовку и повторение пройденного за годы обучения материала. Вместе со знаниями будет накапливаться и стресс, который может в том числе негативно повлиять на итоговый результат. Москва 24 разобралась, как пережить предстоящие экзамены без потерь для нервной системы.

Событие всей жизни?

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Период старта основного этапа государственных экзаменов стремительно приближается. Первые ЕГЭ по истории, литературе и химии выпускники будут сдавать уже 23 мая. Ребята помладше напишут свои первые ОГЭ чуть раньше – 21 мая у них пройдет экзамен по иностранному языку.

Оставшееся время как у детей, так и у их родителей ассоциируется с повышенной тревогой и стрессовым состоянием, указала в беседе с Москвой 24 детский психолог Дарья Дугенцова. Она отметила, что в преддверии экзаменов нервное перенапряжение может случиться у любого ребенка вне зависимости от его успеваемости. При этом главным его провокатором является не сам факт экзамена, а значимость, которая придается событию учителями и родителями.



Дарья Дугенцова детский психолог Подростки боятся сдавать экзамен. И прежде всего потому, что взрослые постоянно твердят им фразы по типу "плохо сдашь – пойдешь работать дворником" и тому подобное. Такое нагнетание негативно влияет на психику.

Дугенцова предупредила: сильный стресс может как минимум повлиять на результаты экзаменов, как максимум – довести ребенка до нервного срыва.

"Перед ЕГЭ ко мне очень часто приводят детей с повышенным уровнем тревоги или даже с суицидальными мыслями. Подростки настолько запуганы взрослыми, что готовы с собой что-то сделать, лишь бы не сдавать итоговые тесты", – рассказала психолог.

Чтобы не упустить тревожное состояние, она рекомендовала обращать внимание на первые признаки его проявления. Например, дети могут внезапно начать грызть ногти, трясти ногами или сильно ерзать на стуле. Некоторые подростки из-за стресса могут даже начать приносить себе физический вред, перечислила Дугенцова.

Меньше значимости, больше прогулок

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главной профилактикой нервного срыва перед экзаменами будет снижение значимости предстоящего события, указала психолог. Она подчеркнула, что эта работа в первую очередь лежит на родителях выпускника.

"Самое важное – убрать разговоры о ЕГЭ до минимума. Не стоит лишний раз напоминать об этом экзамене", – указала психолог.



Дарья Дугенцова детский психолог Необходимо довериться знаниям ребенка. Дети почувствуют эту уверенность, и вместе с ней придет спокойствие, смелость и убежденность в собственных силах.

Поэтому оставшееся до экзамена время она рекомендовала взрослым уделить максимальное внимание поддержке и подбадриванию выпускника.

В свою очередь, детский психолог Надежда Резенова в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что снизить стрессовый фактор поможет и продумывание дальнейшего пути в случае неудачи.

"Проваленный экзамен – это не конец света. И родителям необходимо донести эту информацию для ребенка", – указала специалист.



Надежда Резенова детский психолог Нужно предложить школьнику альтернативные, позитивные варианты дальнейшего развития событий. Например, можно напомнить, что экзамен всегда можно пересдать, и ничего страшного в этом нет.

В ближайший месяц она также рекомендовала выпускникам не пренебрегать сном в пользу зубрежки: качественный отдых не только снижает стресс, но и помогает лучше запомнить выученный материал.

Баланс нужно соблюдать и в питании. Оно должно быть полноценным, трехразовым и включать достаточное количество белка, указала Резенова. При отсутствии противопоказаний она предложила накануне экзаменов также добавить в ежедневный рацион витаминный комплекс, включающий магний и витамин В6.

"Очень важно ежедневно много гулять на свежем воздухе. Кортизол, гормон стресса, хорошо снижается во время ходьбы и физических упражнений, а свежий воздух насыщает мозг кислородом, улучшая его работу", – рассказала Резенова.

Кроме того, она рекомендовала заранее вооружиться разными дыхательными практиками, которые помогут успокоиться в напряженный период. Стресс может настигнуть студента прямо во время экзамена. И здесь будет очень важно научиться успокаиваться в моменте и самостоятельно, заключила психолог.