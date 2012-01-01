Москвичам рассказали, как пройдет ЕГЭ в 2025 году

19 марта столичные школьники приступили к написанию пробных работ перед ЕГЭ, а уже 21-го числа по всей стране начнется досрочный этап итоговой аттестации. Что ждет выпускников в 2025 году – в материале Москвы 24.

Когда ЕГЭ будут сдавать досрочно?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Досрочный период ЕГЭ продлится с марта по апрель. Сдать экзамен на этом этапе разрешается выпускникам, которые полностью освоили учебный план и не имеют академических задолженностей. Необходимо также получить "зачет" за итоговое сочинение и допуск от школьного педсовета. Кроме того, опция доступна для учащихся программ среднего профессионального образования.



Для каждой дисциплины определена своя дата, в 2025 году это:



21 марта – география, литература;

– география, литература; 25 марта – русский язык;

– русский язык; 28 марта – базовая и профильная математика;

– базовая и профильная математика; 1 апреля – биология, иностранные языки (письменная часть), физика;

– биология, иностранные языки (письменная часть), физика; 4 апреля – иностранные языки (устная часть);

– иностранные языки (устная часть); 8 апреля – информатика, обществознание;

– информатика, обществознание; 11 апреля – история, химия.

Для тех, кто написал ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку и базовой математике) ниже порога или не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине, предусмотрены резервные дни:



14 апреля – русский язык;

– русский язык; 17 апреля – базовая и профильная математика;

– базовая и профильная математика; 18 апреля – биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика;

– биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика; 21 апреля – география, иностранные языки (устная часть), информатика, история, химия.

Когда начнется основной период?

В этом году госэкзамен будет проводиться с мая по июнь. Сдача предметов также разделена по датам:



23 мая – география, литература;

– география, литература; 27 мая – базовая и профильная математика;

– базовая и профильная математика; 30 мая – русский язык;

– русский язык; 2 июня – обществознание, физика;

– обществознание, физика; 5 июня – биология, иностранные языки (письменная часть), география;

– биология, иностранные языки (письменная часть), география; 10, 11 июня – иностранные языки (устная часть), информатика.

Резервные дни есть и на этом этапе:



16 июня – география, литература, обществознание, физика;

– география, литература, обществознание, физика; 17 июня – русский язык;

– русский язык; 18 июня – иностранные языки (устная часть), история, химия;

– иностранные языки (устная часть), история, химия; 19 июня – биология, иностранные языки (письменная часть), информатика;

– биология, иностранные языки (письменная часть), информатика; 20 июня – базовая и профильная математика;

– базовая и профильная математика; 23 июня – по всем предметам.

Также для тех, кто не справился с экзаменами по основным дисциплинам или не смог присутствовать на них по уважительной причине, существует дополнительный этап. Его организуют в сентябре:



4 сентября – русский язык;

– русский язык; 8 сентября – базовая математика;

– базовая математика; 23 сентября – резервный день для обоих предметов.

Как пересдать ЕГЭ?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

У одиннадцатиклассников есть возможность повторно сдать итоговую аттестацию. В 2025 году для этого выделено два дня в июле – до конца приемной кампании в вузах:



3 июля – иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия;

– иностранные языки (письменная часть), информатика, обществознание, русский язык, физика, химия; 4 июля – биология, география, базовая и профильная математика, иностранные языки (устная часть).

Важно иметь в виду, что на данный момент допускается пересдача только одного предмета. При этом первый результат, независимо от того, оказался ли он выше или ниже последующего, аннулируют. А экзамены по иностранным языкам, которые состоят из устной и письменной частей, придется проходить заново полностью.

Что нового?

В 2025 году структура и содержание экзаменов по базовой и профильной математике, биологии, географии, истории и обществознанию не изменились. Однако нововведения затронули ряд других дисциплин:



русский язык : в сочинении-рассуждении больше не требуется самостоятельно выявлять проблему текста; также запрещается аргументировать свою позицию, опираясь на комиксы, аниме, мангу, фанфики, графические романы, компьютерные игры; минимальное количество слов в сочинении увеличили с 69 до 99;

: в сочинении-рассуждении больше не требуется самостоятельно выявлять проблему текста; также запрещается аргументировать свою позицию, опираясь на комиксы, аниме, мангу, фанфики, графические романы, компьютерные игры; минимальное количество слов в сочинении увеличили с 69 до 99; литература : для задания 10 (сравнение стихотворений) уточнили формулировки и сняли хронологические ограничения при выборе произведений;

: для задания 10 (сравнение стихотворений) уточнили формулировки и сняли хронологические ограничения при выборе произведений; химия : задание 17 теперь предполагает установку соответствия между позициями двух множеств, а не выбор вариантов ответов;

: задание 17 теперь предполагает установку соответствия между позициями двух множеств, а не выбор вариантов ответов; физика : в заданиях 2, 4, 8, 16, 21, 22 и 26 расширен перечень проверяемых тем.

Более подробная информация представлена по ссылке.

Как узнать оценку за экзамен?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Результаты ЕГЭ публикуются в среднем через 7–14 дней после сдачи. Обычно их вывешивают в школах, плюс проверить баллы можно на портале "Госуслуги" или с помощью официального информационного портала ЕГЭ. Для этого нужно указать свое ФИО, код регистрации или номер паспорта и регион.

У столичных одиннадцатиклассников также есть возможность узнать оценки на официальном сайте мэра Москвы mos.ru либо в личном кабинете. Достаточно будет ввести 12-значный код регистрации участника экзамена и номер паспорта.