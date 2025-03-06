В РФ могут увеличить время для сдачи ЕГЭ

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В России необходимо давать больше времени на сдачу ЕГЭ. Соответствующее обращение в адрес руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева направили заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков и замглавы фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, передает ТАСС.

По мнению авторов инициативы, выпускникам не хватает отведенного времени. Сейчас экзамены длятся от 180 до 235 минут в зависимости от предмета.

"Представляется целесообразным увеличить продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике и другим предметам, требующим сложных расчетов, до 4,5–5 часов", – указано в письме, которое пришло Музаеву.

Парламентарии объяснили, что это позволит школьникам справиться со стрессом, в результате чего оценка знаний через ЕГЭ станет более объективной. Авторы просят Рособрнадзор поддержать предложение и внести необходимые изменения в регламент экзаменов.

Между тем впервые за пять лет в топ популярных предметов на ЕГЭ в Москве вошла физика. Сдавать ее решили свыше 10 тысяч человек. Математику профильного уровня в этом году будут сдавать более 38 тысяч ребят, обществознание – более 25 тысяч.

Досрочный этап ЕГЭ начинается с 21 марта и продлится до 21 апреля, основной – с 23 мая по 4 июля, а дополнительный – с 4 по 23 сентября.

