05 марта, 06:40Общество
Победители конкурса изобретений смогут получить дополнительные баллы к ЕГЭ
Фото: 123RF/jackf
Минпросвещения и Минобрнауки совместно с Всероссийским обществом изобретателей и рационализаторов (ВОИР) запускают конкурс лучших изобретений школьников. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Кононов.
Он уточнил, что победители и призеры конкурса смогут рассчитывать на получение дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, передает ТАСС.
Тем временем впервые за пять лет в топ популярных предметов на ЕГЭ в столице вошла физика. Сдавать ее решили свыше 10 тысяч человек. Математику профильного уровня в этом году будут сдавать более 38 тысяч ребят, обществознание – более 25 тысяч.
Досрочный этап ЕГЭ начинается с 21 марта и продлится до 21 апреля, основной – с 23 мая по 4 июля, а дополнительный – с 4 по 23 сентября.
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