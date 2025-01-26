Володин предложил учитывать средний балл аттестата при поступлении в вуз

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил учитывать при поступлении в университет средний балл школьного аттестата. По его мнению, добросовестных учеников следует поощрять. В своем телеграм-канале председатель ГД спросил пользователей, что они думают на этот счет.

"Правильно было бы при поступлении в вуз учитывать средний балл по аттестату, чтобы те, кто хорошо учится, расширяет свой кругозор и стремится к знаниям по всем предметам, получали дополнительные баллы? Как вы считаете?" – говорится в его публикации.

Он объяснил, что часто школьники концентрируются только на тех дисциплинах, которые собираются сдавать в рамках ОГЭ и ЕГЭ. Таким образом, подготовка к экзаменам идет в ущерб получению знаний по другим предметам, отметил Володин. Однако есть ученики, которые изучают всю программу, и их необходимо поддержать, считает он.

Ранее Госдума внесла законопроект об особом порядке проведения экзаменов в 9-м классе в некоторых регионах России. Для получения аттестата предлагается сдавать только два предмета – русский язык и математику.

Нововведения затронут Москву, Санкт-Петербург, Ростовскую и Тюменскую области, а также Северную Осетию – Аланию. Цель реализации инициативы – расширение возможностей обучающихся на получение среднего профессионального образования.

