В ГД внесен проект о сдаче только двух предметов после 9-го класса

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В Госдуму внесли законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9-м классе в некоторых регионах России. Для получения аттестата предлагается сдавать только два предмета – русский язык и математику. Соответствующий документ опубликован в электронной базе ГД.

Нововведения, как предлагается, затронут Москву, Санкт-Петербург, Ростовскую и Тюменскую области, а также Северную Осетию – Аланию. Цель реализации инициативы – расширение возможностей обучающихся на получение среднего профессионального образования, говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что сейчас школьникам для получения аттестата нужно сдавать четыре предмета.

Тем временем в России не идет речь об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ближайшие годы. Изменения в этой сфере анонсируются за несколько лет, уточнил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он посоветовал школьникам продолжать готовиться к сдаче ЕГЭ и узнавать информацию об экзаменах из официальных источников Рособрнадзора и ФИПИ.