Минпросвещения предложило подавать документы в колледжи через "Госуслуги"

Фото: depositphotos/puhhha

Российские студенты смогут подавать документы в колледжи через сервис "Поступи в вуз онлайн", доступный на "Госуслугах". Соответствующее предложение, опубликованное на портале проектов правовых актов, выдвинуло Минпросвещения России.

"Вносимые проектом постановления изменения направлены на агрегацию всех заявлений по приему по программам СПО, а также интеграцию всех действующих систем в сфере образования с последующей выгрузкой статистических данных по проведению приемной кампании", – следует из документа.

Через "Поступи в вуз онлайн" абитуриенты могут подать документы во все находящиеся на территории России государственные и муниципальные вузы и их филиалы, а также в частные вузы, имеющие бюджетные места. Для этого на "Госуслугах" необходимо завести и подтвердить учетную запись, после чего заполнить заявление, выбрать учреждения и отправить документ.

Сейчас в Госдуме рассматривают законопроект с уточнениями правил поступления в вузы абитуриентов, получивших среднее профессиональное образование. Предполагается, что если программа обучения в вузе соответствует программе или профилю обучения в колледже или техникуме, то абитуриент может поступить, сдав экзамены.

При этом ранее комитет ГД по просвещению отклонил предложение о возможности выбирать между сдачей ЕГЭ или государственных экзаменов по программам основного общего и среднего общего образования. Причиной такого решения стала возможная несопоставимость проведения и итогов экзаменов, которые сдаются в разных формах.