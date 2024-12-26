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26 декабря, 04:59

Политика

В ГД внесли проект об испытаниях для абитуриентов после колледжей

Фото: 123RF/kasto

В Госдуму внесли законопроект с уточнениями правил поступления в вузы абитуриентов, получивших среднее профессиональное образование. Об этом пишет РИА Новости.

Предполагается, что если программа обучения в вузе соответствует программе или профилю обучения в колледже или техникуме, то абитуриент может поступить, сдав экзамены. В случае несоответствия направления среднего профессионального образования желающим поступить в вуз придется сдавать ЕГЭ.

На данный момент о соответствии направления среднего профессионального образования направлениям бакалавриата и специалитета в вузах при учете вступительных испытаний абитуриентов со средним профессиональным образованием в законе не сказано.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект о возможности выбирать между сдачей ЕГЭ или государственных экзаменов по программам основного общего и среднего общего образования. Причиной такого решения стала возможная несопоставимость проведения и итогов экзаменов, которые сдаются в разных формах.

Минобрнауки РФ обновило перечень вступительных испытаний в вузы

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