Российские вузы перейдут на новую систему образования с 1 сентября 2026 года

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Университеты в России перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки сообщает РИА Новости.

"К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты", – сообщили в министерстве.

Там дополнили, что студенты, которые сейчас обучаются по действующим в настоящее время образовательным программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали.

Ранее стало известно, что комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект о возможности выбирать между сдачей ЕГЭ или государственных экзаменов по программам основного общего и среднего общего образования. Причиной такого решения стала возможная несопоставимость проведения и итогов экзаменов, которые сдаются в разных формах.