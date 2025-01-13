Глава Рособрнадзора Музаев заявил, что в РФ не идет речь об отмене ЕГЭ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России не идет речь об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ближайшие годы. Изменения в этой сфере анонсируются за несколько лет, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев РИА Новости.

По словам Музаева, изменения анонсируются заранее, чтобы у школьников было время на подготовку. Он рекомендовал выпускникам продолжать готовиться к сдаче ЕГЭ и узнавать информацию об экзаменах из официальных источников Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Ранее глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов сказал, что в РФ начался процесс отказа от ЕГЭ. По его словам, сейчас можно наблюдать, как меняется система анализа знаний, в том числе с внедрением интегральной оценки.

Однако в Кремле тема отмены или перевода ЕГЭ в другой формат не обсуждается, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он указал, что эту тему должны обсуждать в правительстве, прежде всего в Минобрнауки.