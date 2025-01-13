Депутат Вассерман: ЕГЭ позволяет проверить больше знаний, чем экзамен по билетам

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Формат ЕГЭ позволяет проверить гораздо больше, чем классический билетный экзамен, и в этом плане оценивает уровень образования точнее. Об этом Москве 24 рассказал член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман.

"Рассуждения же об отмене ЕГЭ живо напоминают мне желание разбить об стенку градусник при обнаружении, что он показывает 38 градусов. То есть в целом нужно менять не способы оценки, а способы обучения. Как – это отдельная тема. В общих чертах – следует вновь вернуть его к задаче формирования целостной картины мира и на этой основе понимания закономерностей", – пояснил парламентарий.

По мнению Вассермана, сейчас во всем мире, в том числе и в России, образование "перекошено в сторону зазубривания", что, считает он, очень трудоемко и неэффективно. Поэтому оно ухудшилось, а не из-за ЕГЭ, уточнил депутат.

Ранее глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов сказал, что в РФ начался процесс отказа от ЕГЭ. По его словам, сейчас можно наблюдать, как меняется система анализа знаний, в том числе с внедрением интегральной оценки.

Однако в Кремле тема отмены или перевода ЕГЭ в другой формат не обсуждается, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он указал, что эту тему должны обсуждать в правительстве, прежде всего в Минобрнауки.