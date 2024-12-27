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27 декабря, 22:34

Общество

Путин образовал межведомственную рабочую группу по вопросам развития системы образования

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу по вопросам развития системы образования. Распоряжение президента размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

Сопредседателями рабочей группы назначены помощник президента РФ Андрея Фурсенко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Также в ее состав вошли министр просвещения Сергей Кравцов и министр образования и науки Валерий Фальков.

Рабочая группа займется организацией разработки и рассмотрения стратегии развития образования, а также проведением анализа состояния и перспектив развития системы образования РФ. Также рабочей группе поручено готовить предложения для главы государства в рамках своего профильного направления.

Ранее Дмитрий Чернышенко сообщил, что учителя в России станут получать материальное вознаграждение за успехи своих учеников. По его словам, работа по этому вопросу проводится с ФНС. Он считает крайне важным настроить справедливую систему, которая будет предоставлять отложенное вознаграждение за результат.

Между тем репетиторство в стране могут заменить бесплатными услугами с повышением качества образования. Эти меры планируется ввести для того, чтобы школьники сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов.

Рособрнадзор рассматривает возможность введения интегральной оценки выпускников

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