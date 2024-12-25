Вице-премьер Чернышенко: учителя будут получать денежное вознаграждение за успехи учеников

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Российские учителя будут получать материальное вознаграждение за успехи своих учеников. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости.

"Из дополнительных вопросов, которые сейчас прорабатываются, это вопрос, например, связанный с вознаграждением за результат, когда учителя будут вознаграждены дополнительно за то, что их воспитанники будут показывать выдающиеся результаты", – поделился он.

Чернышенко уточнил, что работа по этому вопросу проводится с Федеральной налоговой службой (ФНС). Он отметил, что крайне важно настроить справедливую систему, которая действительно будет предоставлять отложенное вознаграждение за результат.

По словам вице-премьера, текст Стратегии развития образования до 2036 года будет представлен в администрацию президента России к марту 2025 года.

Ранее Чернышенко рассказал, что в России репетиторство могут заменить бесплатными услугами с повышением качества образования. По его словам, данные меры планируют ввести для того, чтобы ученики сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов.

Он также добавил, что это будет отражено в стратегии, которую представят в марте.

