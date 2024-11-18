Рособрнадзор поддержал запрет называть онлайн-школы академией или университетом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Рособрнадзор поддержал законопроект о запрете называть онлайн-школы и курсы академией, институтом или университетом. Об этом заявила депутат ГД РФ Яна Лантратова.

"Мной был разработан законопроект, согласно которому в наименовании образовательной организации слова и производные от слов институт, университет, академия могут быть использованы исключительно образовательными организациями, которые осуществляют реализацию программ среднего профессионального образования, программ высшего образования и проведение научных исследований", – цитирует ее Агентство "Москва".

В настоящее время, по словам парламентария, россияне связывают подобные понятия с гарантией качественного образования самого высокого уровня. Однако часто под такими терминами скрываются лекции сомнительного качества. Депутат уверена, что так информационные бизнесмены цинично обманывают граждан.

Ранее депутаты Госдумы подготовили пакет законопроектов, по которому блогеры не смогут продавать россиянам курсы и тренинги, если у них не будет нужной лицензии. По итогам только 2023 года общий доход онлайн-школ достиг 123 миллиардов рублей, но проблемой регулирования таких услуг является то, что они не находятся в едином правовом и коммерческом поле, что может принести вред потребителям.

