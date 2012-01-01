Эксперт Ямбург объяснил, почему докторов наук не стоит нанимать в качестве репетиторов

Учебный год начался совсем недавно, но многие родители уже приступили к поискам репетитора для своих детей. Одни хотят подтянуть школьную программу, а другие заранее готовят ребенка к предстоящим ЕГЭ и ОГЭ. Вместе с экспертами разбираемся, по каким критериям нужно выбирать качественного специалиста и где его искать.
Определиться с целями
Первое, с чего необходимо начать поиск репетитора, – определиться, для каких задач он нужен ребенку. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра развития образования, кандидат педагогических наук, доцент Наталья Тарасова.
Также репетитор может потребоваться ученикам выпускных классов. Однако в этом случае родители должны понимать: дополнительные занятия не дадут общих знаний по всем предметам, а лишь подготовят ребенка к экзаменам, заметила специалист.
При этом отставание в учебе может быть связано с внутренними конфликтами в школе, и решить такую проблему у репетитора, конечно, не получится. Еще успеваемость ребенка иногда страдает из-за общего отсутствия интереса к учебе и веры в себя. Тогда важно найти педагога, который сможет заинтересовать школьника и поможет поверить в свои знания, отметила эксперт.
Где искать?
Найти репетиторов можно на специализированных платформах или в онлайн-школах: как правило, там представлены педагоги под разные запросы, подчеркнула Наталья Тарасова. Однако далеко не все организации, которые обещают 100-процентную гарантию результата, смогут дать его на практике. В связи с этим педагог рекомендовала обратиться за помощью к знакомым и друзьям, которые ранее нанимали репетиторов, – так можно найти специалиста с проверенной методикой.
При подборе репетитора очень важно обращать внимание на отзывы, заметил заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, академик РАО Евгений Ямбург. В этом смысле особенно важны результаты школьников, которые занимались с конкретным педагогом.
По его мнению, также важно смотреть на образование и опыт. При этом Ямбург не рекомендовал выбирать для репетиторства ученых, профессоров и докторов наук.
При этом цена за услуги репетитора не всегда гарантирует качество. По словам Натальи Тарасовой, в среднем прейскурант начинается от 500 рублей и достигает 5 000 за час занятий в зависимости от предмета, возраста ученика и запроса. Поэтому эксперт тоже рекомендовала обращать внимание на отзывы и число успешных выпускников.
Также важно понять, в каком режиме комфортно работать школьнику. К примеру, некоторые репетиторы предлагают меньшую цену, проводя занятия в группе. Но стоит учитывать, что такой формат подходит не всем.
Необходимо также учитывать и возраст педагога: порой молодые репетиторы могут делать ошибки из-за неопытности, поэтому Тарасова посоветовала выбирать учителя средних лет, который уже выработал собственную методику.
Результат очевиден
Успехи школьника при правильном подходе к репетиторству будут видны сразу: успеваемость улучшится, а результаты пробных ЕГЭ или ОГЭ скажут все сами за себя, заверил академик Ямбург.
Наталья Тарасова добавила, что качество обучения измеряется еще и поведением самого школьника.
"Должен быть контакт с педагогом. Важно, чтобы ребенок чувствовал, что ему комфортно, все понятно, что появляется интерес", – подчеркнула специалист.
Эксперт отметила, что в целом результат занятий зависит от множества факторов, если что-то не получается, винить репетитора или ребенка нельзя. Важно найти своего учителя и ориентироваться на индивидуальные особенности и запросы школьника, заключила Тарасова.