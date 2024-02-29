Педагог дала советы, как выбрать репетитора для подготовки к ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Преподаватель английского языка Софья Костюкова рассказала, как выбрать хорошего репетитора для подготовки к ЕГЭ, сообщает "Газета.ру".

Она подчеркнула, что на любом сайте с объявлениями о таких услугах можно найти тысячи профилей, но нужно обратить внимание на несколько важных моментов.

В первую очередь речь идет о специализации и опыте. По словам Костюковой, нужен не просто хороший предметник, а человек, который специализируется именно на подготовке к ЕГЭ.

"Хорошо, если преподаватель сам регулярно сдает ЕГЭ. Поищите отзывы тех учеников, которые сдали экзамен под руководством этого преподавателя. Одно дело – написать "Готовлю к ЕГЭ 20 лет", другое – делать это хорошо", – пояснила педагог.

Также следует обратить внимание на стоимость услуги. Необходимо заранее рассчитать бюджет, понимая, что платить придется на протяжении нескольких месяцев.

Кроме того, значение имеет образование. Оно не должно ограничиваться дипломом, полученным 20 лет назад. Костюкова подчеркнула, что если репетитор никогда не переставал учиться сам, проходил дополнительные курсы для подготовки учеников к ЕГЭ и повышал квалификацию, это хороший знак.

Специалист рекомендовала договориться о первой пробной встрече с потенциальным преподавателем и узнать у него, давно ли готовит к ЕГЭ, сколько учеников уже подготовил, каков в среднем начальный уровень его учеников и какого результата удается достичь и за какой срок.

Преподаватель рассказала, что настоящий профессионал предложит пройти пробное тестирование, чтобы определить уровень знаний. Он сформирует план обучения и может сказать, какие темы они с учеником собираются проходить. В процессе обучения с таким педагогом оценки в школе повышаются, ребенок лучше пишет проверочные работы и пробники ЕГЭ. Репетитор также дает школьнику домашние задания и внимательно разбирает ошибки, а ребенок с удовольствием ходит на занятия, не нервничает при мысли об экзамене.

Костюкова добавила, что подготовиться к ЕГЭ за три месяца непросто, но возможно. Добиться такого можно, если уделять каждому предмету 1,5 часа занятий с преподавателем дважды в неделю.

Ранее Сергей Собянин утвердил выплаты учителям за успешную подготовку школьников к ЕГЭ. По его словам, выплату уже получили больше 8,5 тысячи педагогов, чьи ученики показали отличные результаты на ЕГЭ.

До этого руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев представил обновленный ЕГЭ по физике на выставке-форуме "Россия". При этом член комиссии по разработке КИМ ГИА по физике Сергей Стрыгин подчеркнул, что обновленный ЕГЭ сделали привлекательным для школьников, а его сложность существенно не снизилась.

Собянин: продолжим поощрять учителей за успешную подготовку школьников к ЕГЭ