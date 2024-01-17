Глава Рособрнадзора представил обновленный ЕГЭ по физике

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев представил обновленный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике на выставке-форуме "Россия". Об этом сообщает Агентство "Москва".

"У нас большие надежды и ожидания, что с физикой ситуация будет улучшаться, то есть количество участников экзамена, выпускников, которые выбирают этот экзамен, будет расти", – отметил он.

При этом член комиссии по разработке контрольных измерительных материалов (КИМ) государственной итоговой аттестации (ГИА) по физике Сергей Стрыгин подчеркнул, что обновленный ЕГЭ сделали привлекательным для школьников, а его сложность существенно не снизилась.

"На мой взгляд, у нашей комиссии получилось это сделать. Мы его сделали оптимальным с точки зрения двух этих задач", – заключил он.

Ранее сообщалось, что обновленный учебник по истории начал поступать в российские школы. В него внесли правки в разделе о репрессированных народах. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил важность восстановления и сохранения исторической памяти.

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