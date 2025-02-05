Физика вошла в топ популярных предметов на ЕГЭ в Москве впервые за пять лет

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Физика вошла в топ популярных предметов на ЕГЭ в столице впервые за пять лет, отметила заммэра Анастасия Ракова, объявив о завершении регистрации на экзамены в этом году. По ее словам, сдавать ЕГЭ будут более 71 тысячи выпускников.

Она уточнила, что физику выбрали свыше 10 тысяч человек.

"Математику профильного уровня в этом году будут сдавать свыше 38 тысяч ребят, обществознание – более 25 тысяч. Информатику выбрали 18 тысяч выпускников, кстати, за пять лет интерес столичных школьников к ней вырос почти вдвое. Английский язык планируют сдавать 15 тысяч человек", – добавила заммэра.

Ракова обратила внимание, что столичным школьникам доступно предпрофессиональное образование по следующим направлениям: медицина, предпринимательство, медиа, информационные технологии, психолого-педагогическое и инженерное направления.

Досрочный этап ЕГЭ начинается с 21 марта и продлится до 21 апреля, основной – с 23 мая по 4 июля, а дополнительный – с 4 по 23 сентября. Успешная сдача двух предметов – русский язык и математика – гарантирует получение аттестата. Предметы по выбору сдаются для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения.

Ранее комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект о возможности выбирать между сдачей ЕГЭ или государственных экзаменов по программам основного общего и среднего общего образования. Причиной такого решения стала возможная несопоставимость проведения итогов экзаменов, которые сдаются в разных формах.

