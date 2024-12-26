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26 декабря, 12:15

Общество

Интеллектуальные помощники в подготовке к ЕГЭ появятся в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бесплатные интеллектуальные помощники на основе искусственного интеллекта появятся для российских школьников. Они будут помогать учащимся готовиться к ЕГЭ, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время открытого диалога "100 вопросов о будущем России" на площадке национального центра "Россия".

"Искусственный интеллект не как тот, который обманывает и за тебя делает что-то, подсказывает ответы, а используется как система, по сути дела, как твой цифровой учитель, твой тьютор, который помогает тебе концентрировать внимание, подсказывает, какие у тебя слабые места, анализирует, как ты отвечаешь на вопросы – такой интеллектуальный помощник", – передает его слова ТАСС.

Ранее Чернышенко сообщил, что учителя в России станут получать материальное вознаграждение за успехи своих учеников. По его словам, работа по этому вопросу проводится с ФНС. Он считает крайне важным настроить справедливую систему, которая будет предоставлять отложенное вознаграждение за результат.

Между тем репетиторство в стране могут заменить бесплатными услугами с повышением качества образования. Эти меры планируется ввести для того, чтобы школьники сдавали ЕГЭ без необходимости привлечения платных специалистов.

Рособрнадзор рассматривает возможность введения интегральной оценки выпускников

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