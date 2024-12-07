Кравцов: ЕГЭ упрощает процесс поступления в вузы для абитуриентов из регионов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Единый государственный экзамен обладает рядом преимуществ. В частности, он делает проще процесс поступления в вузы для абитуриентов из регионов, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов в беседе с РИА Новости.

Экзамены оставались необходимостью и в советской системе образования, поскольку обеспечивали оценку знаний выпускников, напомнил министр. Он также подчеркнул значимость сохранения объективности экзаменов.

"Ребята могут, не выезжая из поселка, из города, где они проживают, сдавать экзамены, чего не было в советское время. Тогда если ребята хотели поступать в московский или в городские вузы и проживают в селе, то они должны были сдать экзамены в школе, а затем приехать в тот или иной город. Единый государственный экзамен позволяет эту проблему решить", – обратил внимание министр.

При этом, по словам Кравцова, разработчики ЕГЭ стремятся его усовершенствовать. Из экзамена было решено исключить тестовую часть и ввести устный экзамен. Кроме того, было введено больше творческих заданий, которые позволяют оценить мышление школьников.

Так, в будущем в ЕГЭ по физике, биологии и химии может появиться экспериментальная часть. Как отметил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, Федеральный институт педагогических измерений уже взял инициативу в проработку. Возможно, идею проверят в нескольких субъектах страны в "ближайшем будущем в апробационном режиме".