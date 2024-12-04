Более 70 тыс московских школьников написали итоговое сочинение

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 70 тысяч московских выпускников написали итоговое сочинение по русскому языку. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

"Его традиционно оценивают в формате зачет/незачет. Результаты этой работы могут учитываться как индивидуальное достижение выпускника, за которое он может получить дополнительные баллы при поступлении в вуз", – говорится в сообщении.

Результаты будут известны не позднее 18 декабря. Школьники, не сдавшие сочинение по уважительной причине в основной срок или получившие незачет, смогут написать его в дополнительные даты – 5 февраля и 9 апреля следующего года.

В этом году порядок проведения сочинения и критерии оценивания не изменились. Эксперты учитывали самостоятельность написания работы, объем, соответствие заявленной теме, аргументацию, композицию, логику рассуждений, качество письменной речи и грамотность.

Выпускникам были предложены шесть тем, куда вошли "Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека", "Семья, общество", "Отечество в жизни человека" и "Природа и культура в жизни человека".

Между тем объем бюджетных мест в вузах сохранится на уровне этого года в 2025 учебном году. Как уточнили в Минобрнауки, при установлении количества мест учитывалась государственная гарантия из расчета не менее чем 800 студентов на каждые 10 тысяч человек, а также необходимость предоставления не менее 33% выпускников бакалавриата мест на бюджетной основе в магистратуре.

